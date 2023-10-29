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《六人行》2年前重聚！馬修派瑞罕見露臉　珍妮佛安妮斯頓曝情史

▲《六人行》演員們2021年回到攝影棚開心自拍，馬修派瑞（左二）罕見留下身影，珍妮佛安妮斯頓（中）則透露對男主角大衛史威默（右）心動過。（圖／翻攝HBO MAX推特）
▲《六人行》演員們2021年回到攝影棚開心自拍，馬修派瑞（左二）罕見留下身影，珍妮佛安妮斯頓（中）則透露對男主角大衛史威默（右）心動過。（圖／翻攝HBO MAX推特）

記者江芷稜／綜合報導

美國情境喜劇《六人行》（Friends）從1994年起播出，最後在2004年畫下句點，成為無數影迷中美好回憶，2021年在電視台重金力邀下，這些經典角色的演員們重回片廠攝影棚，錄製特別單元《六人行：我們又在一起》（Friends:：The Reunion），和觀眾回味美好時光，勾起影迷無限懷念。今（29）日傳出在劇中飾演「錢德」的男星馬修派瑞（Matthew Perry）在浴缸溺斃驟逝，他當時也在節目中罕見露臉；而飾演「瑞秋」珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）也與螢幕CP同框，坦承拍攝過程對「羅斯」大衛史威默（David Schwimmer）心動過，可惜當時彼此都有另一半。

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▲影集《六人行》擁有廣大粉絲。（圖／翻攝自Netflix網站）
▲影集《六人行》擁有廣大粉絲。（圖／翻攝自Netflix網站）
▲馬修派瑞在家中浴缸溺斃身亡，現場沒有打鬥痕跡。（圖／美聯社／達志影像）
▲因《六人行》暴紅的馬修派瑞在家中浴缸溺斃身亡，現場沒有打鬥痕跡。（圖／美聯社／達志影像）
演員戲裡為愛痴狂，走出戲外，究竟能否完全切割？《六人行》成員重聚時，主持人詹姆斯柯登詢問，你們當時這麼性感又漂亮，難道拍戲沒有碰出火花嗎？大衛打破沉默說，「第一季的時候，我整個人對珍妮佛非常著迷，我們有一段時間，都對彼此很有感覺，但就像兩艘錯過的船隻，我們身邊一直輪流有伴侶，所以不曾越線，我們都尊重這點。」

事過境遷，珍妮佛也大方表示，彼此的確有好感，情愫流動是真的，「我有一次跟他說，如果我們的初吻，就獻給了全國電視機前的觀眾，想到就好討厭」，結果沒想到，他們的初吻還是留在劇裡那間咖啡店。這經典一幕，羅斯與曾經年少暗戀的瑞秋在店裡吵架，氣得奪門而出，瑞秋卻在燈光熄滅後，發現對方還在門外等待，雙方視線交集愛戀滿溢，終於上演深情一吻。

▲（圖／翻攝自IMDb）
▲珍妮佛安妮斯頓（左二）坦承拍攝過程對大衛史威默（左）心動過，可惜當時彼此都有另一半。（圖／翻攝自IMDb）
飾演「莫妮卡」的柯特妮考克斯（Courteney Cox）說：「我前幾天又看了一遍，他們在咖啡廳裡親吻那一幕，我幾乎都快哭了，你們能清楚感覺到那股張力，那真是完美的一場戲，我覺得你們演技真好。」如今，演員本尊揭密，那不是演戲，是真實情感的交流。

劇裡分分合合，最終在另一齣影集《喬伊》裡暗示觀眾，這一對應該又結婚了。珍妮佛說：「我們把對彼此的欣賞與愛慕，都傾注於瑞秋與羅斯身上。」台下觀眾齊聲惋惜。大衛說：「我回想起頭一、兩年，排戲休息的時候，我們都會依偎在沙發上抱在一起睡覺，你們怎麼會不知道，我們彼此喜歡？」其實另外4個人看在眼裡，只是沒戳破。

17年後重聚，他們圍著圓桌、手拿劇本，再度演繹這段令人難忘的情節，歲月留下痕跡，珍妮佛、大衛也都過了50歲，最終沒有如劇情接吻，他們向彼此伸出友誼的雙手。

▲《六人行》特別版即將開拍。（圖／華納兄弟）
▲《六人行》特別版給了觀眾美好回憶。（圖／華納兄弟）
主持人又問，你們曾想過，或許可以再拍一集？或是拍個電影版？飾演「菲比」的麗莎庫卓（Lisa Kudrow）斬釘截鐵地說：「沒想過！」全場大笑。她指出，因為兩位編劇說過，結局已經非常圓滿，若要再續前緣，必須攪亂角色們的美滿生活，才會有故事能寫，「我可不希望誰的圓滿結局遭攪亂！」演員跟觀眾一樣，太愛這些角色了，寧願保留美好回憶，不開心時重溫影集還能開懷大笑。

有人說最浪漫的事，就是愛上你的好朋友，與知己相愛相守。但面對未知的結局，很多人跟瑞秋、羅斯一樣，鼓起極大勇氣才能跨越那條線。也有人跟珍妮佛、大衛一樣，寧願保持友情的距離。大衛語帶遺憾，「我們當時無法再前進一步」。後來，珍妮佛與大衛各自嫁娶，最後又都離婚了。

▲《六人行》曾獲得艾美獎肯定。（圖／達志影像／美聯社）
▲《六人行》曾獲得艾美獎肯定。（圖／達志影像／美聯社）
柯特妮說：「不過這樣的結局很棒，如果你們當初在一起，卻沒有走到最後，結局可能就不如現在。」說的沒錯，若她們在真實人生陷入愛河，或許就沒有17年後，6個老朋友重聚的溫馨畫面，想想布萊德彼特吧，為友情感動與為愛情傷心的眼淚，還是意義大不同！

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