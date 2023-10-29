日職／郭泰源全盛時期有多狂！出賽跟監督開玩笑：今天可以睡覺了

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巨人隊當時十分積極，甚至傳出「空白支票」，要郭泰源自己填上數字，然而在郭泰源哥哥郭義煌建議下，他選擇加入西武獅隊，並且在首次出賽就投出完投勝，並且在6月4日投出無安打比賽，第一年就投出9勝5敗，3完封、9完投，真的是超級王牌。
1991年是郭泰源生涯巔峰，連續9場完投勝，隨心所欲的投球，但在那之前，他曾經遇過傷痛，即便如此，1987、1988年他都連續2年13勝，1989年單季10勝，1990年9勝4敗，西武隊在1986、1987、1988年三連霸，
靠著郭泰源「鬼神」的成績，西武隊又在1990年開始，再度豪取三連霸，郭泰源1991年還拿到年度MVP，最佳9人、金手套等殊榮。
前隊友伊東勤接受訪問時透露他所認識的郭泰源，「他不只滑球厲害，噴射球也很有水準，每一種球路都能壓低在打者腰帶間。」
伊東勤說：「在遇到郭泰源之前，還沒有這種可以輕鬆贏球的比賽，也沒有感到引導投手很有趣，但是郭泰源他卻能朝著自己想要的方向去掌握比賽，對捕手來說可以感受到新的東西的這種喜悅，是郭泰源才有的感覺。」
「郭泰源不只故意讓打者打不好，還利用一些小技巧讓打者不好出手，就算是要短打也沒有這麼好點」伊東勤說。
渡邊久信為現任西武隊GM，他說的話也很有趣，提到對這位老戰友印象，他說：「在我遇到郭泰源之前，我一直以為我是球速最快的投手。」
郭泰源生涯117勝，是史上洋投最多，三振數高達1069次也是史上第一，以洋投來說，郭泰源真的是獨一無二的存在。