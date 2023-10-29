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日職／郭泰源全盛時期有多狂！出賽跟監督開玩笑：今天可以睡覺了

▲郭泰源全盛時期，被認為是史上最強洋投，幫助西武隊建立王朝。（NOWnews資料照）
▲郭泰源全盛時期，被認為是史上最強洋投，幫助西武隊建立王朝。（NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

監督，你今天可以睡了喔！這是郭泰源賽前跟總教練森祇晶監督開玩笑的場景，但賽前的談笑，並非真的是笑話，而是郭泰源的投球實力的寫照，被稱為是「東方特快車」的郭泰源，在1985年跟西武隊簽約，成功赴日發展，而他幫助西武隊拿下6座日本一總冠軍，的確是「上古神獸」，近期日本《週刊棒球》就透露郭泰源的名言，以及他的過人成績。

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前西武隊台灣好手，現任富邦悍將顧問的郭泰源，被認為是日職史上最強外援，而他的個性風趣，球技又好，受到隊友喜愛，1984年洛杉磯奧運，郭泰源是超級王牌，最快球速可到158公里，加上他之前在亞錦賽，連續投17局無失分，最快飆出154公里，早就引起國際球探注意，美國、日本都有球隊等著要搶人。

巨人隊當時十分積極，甚至傳出「空白支票」，要郭泰源自己填上數字，然而在郭泰源哥哥郭義煌建議下，他選擇加入西武獅隊，並且在首次出賽就投出完投勝，並且在6月4日投出無安打比賽，第一年就投出9勝5敗，3完封、9完投，真的是超級王牌。

1991年是郭泰源生涯巔峰，連續9場完投勝，隨心所欲的投球，但在那之前，他曾經遇過傷痛，即便如此，1987、1988年他都連續2年13勝，1989年單季10勝，1990年9勝4敗，西武隊在1986、1987、1988年三連霸，

▲郭泰源曾是西武王牌投手。（圖/ 取自西武推特）
▲郭泰源曾是西武王牌投手。（圖/ 取自西武推特）
靠著郭泰源「鬼神」的成績，西武隊又在1990年開始，再度豪取三連霸，郭泰源1991年還拿到年度MVP，最佳9人、金手套等殊榮。

前隊友伊東勤接受訪問時透露他所認識的郭泰源，「他不只滑球厲害，噴射球也很有水準，每一種球路都能壓低在打者腰帶間。」

伊東勤說：「在遇到郭泰源之前，還沒有這種可以輕鬆贏球的比賽，也沒有感到引導投手很有趣，但是郭泰源他卻能朝著自己想要的方向去掌握比賽，對捕手來說可以感受到新的東西的這種喜悅，是郭泰源才有的感覺。」

「郭泰源不只故意讓打者打不好，還利用一些小技巧讓打者不好出手，就算是要短打也沒有這麼好點」伊東勤說。

渡邊久信為現任西武隊GM，他說的話也很有趣，提到對這位老戰友印象，他說：「在我遇到郭泰源之前，我一直以為我是球速最快的投手。」

▲郭泰源投出無安打比賽報紙。（取自日刊體育）
▲郭泰源投出無安打比賽報紙。（取自日刊體育）
郭泰源生涯117勝，是史上洋投最多，三振數高達1069次也是史上第一，以洋投來說，郭泰源真的是獨一無二的存在。

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