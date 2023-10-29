失業任照服員最高領10.8萬！她大學畢業做長照、2年晉升督導

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中彰投分署表示，開辦照顧服務員訓練課程，除了補助課程費用外，訓後更推介進入照顧服務產業，近3年共協助3,921位勞工順利投入照顧服務產業，並領取就業獎勵金。之後藉自我精進，資深照服員還有機會可晉升管理階層，職涯願景寬廣，吸引年輕人投入長照產業，也讓照顧服務人力穩定提升專業。
小彤在大學畢業後，參加中分署委託地方政府辦理的「照顧服務員訓練」，取得專業證照並透過彰化就業中心的協助下，運用「照服業缺工就業獎勵」成功在彰化找到第一份照服員工作，開啟了她職涯的第一扇窗。
小彤在擔任照服員2年期間，持續進修，提升專業知識，進一步在中分署的推薦下轉換至居家長照機構擔任居家照顧服務員督導一職，從基層服務晉升管理階層。
小彤表示，自己很幸運也很開心可以進入長照產業服務，同時也鼓勵年輕人多多投入照服業，因為「服務現在的長者，就是替未來的我們鋪路」。
小彤的主管說，目前照服員以中高齡居多，所以非常歡迎像小彤一樣的年輕人加入長照產業，年輕人具有活力、創意和學習力，能與中高齡照服員互助互補，形成青銀共榮世代和諧的工作團隊。
中分署指出，「照服業缺工就業獎勵」能讓更多人認識與加入長照產業，凡勞工符合失業期間連續達30日以上或非自願離職等情形之一，經公立就業服務機構推介，並受僱照顧服務工作連續達30日以上，第1至6月可領5000元補助，7至12個月可領6000元，13至18個月可領7000元，待越久補助越多，最高可領10萬8仟元。詳情請洽詢各地公立就業中心，相關資訊可上台灣就業通網站查詢。