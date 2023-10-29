李亦伸專欄／James Harden若加入NBA湖人！是大膽創意加完美結局 

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ESPN大嘴球評Kendrick Perkins最近發表他的見解,「湖人應該要考慮爭取James Harden,對湖人來說,James Harden可以幫助Anthony Davis,並減輕LeBron James負擔,對Harden來說,去湖人打球比去快艇更好。」
湖人可以在12月中,看戰績表現和團隊化學變化,同時考慮要不要進行這筆交易談判。
湖人可以送出D’Angelo Russell+八村壘,這兩名可以先發,適合替補的主力輪換,對76人戰力和陣容度都能帶來幫助,交易籌碼比快艇更誘人。
湖人其實一直面臨一個痛苦抉擇,那就是D’Angelo Russell的定位和防守。
D’Angelo Russell上季西區決賽打得就像低薪角色球員,進攻極不穩定,三分很吃手氣,防守對位也經常成為湖人防線漏洞,更糟的是Russell不擅長打無球,只要沒有球權和戰術角色,Russell在場上等於消失。
我不是低估D’Angelo Russell,他是合格NBA球員,但在一支爭冠級別球隊,D’Angelo Russell只能像角色球員一般存在,他不是核心球星,也不適合在決勝關鍵期佔據太多球權和戰術,湖人更需要他拉開空間,打出防守對位,同時融入團隊。
湖人絕對核心是老詹和AD,第三號球星是Austin Reaves,兩名關鍵替補是後衛Gebe Vincent和中前鋒Christian Wood,鋒線防守工兵是Taurean Prince`Cam Reddish`Jarred Vanderbilt,八名輪換都是能防守,防守能力也在水準以上球員,湖人決勝期球權和攻勢發起點`戰術角色,很難輪到由D’Angelo Russell去發動和主導。
D’Angelo Russell正面臨這樣尷尬處境和困窘。
湖人今年開幕戰打金塊,老詹比賽期間告訴D’Angelo Russell,「 當我在高位肘區要球,你要把球給我,我能主導一切」。
打金塊,老詹同時也跟湖人教練Darvin Ham溝通,「你知道我也是控球後衛,我能做很多事,為球隊打開節奏氣勢。」
老詹為什麼這麼強調？兩個原因,湖人決勝關鍵球應該更多由老詹去處理+發動,其次是Austin Reaves,整個戰術核心+擋拆+籃下牽制點是AD,其他球員就是玩命防守+投進空位球。
其次就是D’Angelo Russell的戰術角色和防守,他在關鍵決勝期持球太多,湖人並沒能打出更好團隊和效率。
湖人開季第二戰打太陽,第四節決勝最後六分鐘D’Angelo Russell不在場上,取代他的是Gabe Vincent,湖人鋒線用來搭檔AD的是208公分Christian Wood,主導球權和戰術的是老詹和 Austin Reaves。
如果D’Angelo Russell沒辦法打出更好狀況和穩定性,不能適應更多無球打法和投進關鍵外線,那麼他在湖人核心陣容勢必會邊緣化。
如果我是湖人,12月中D’Angelo Russell沒能打出更完美融入團隊狀況,換來James Harden才是上上之策。
老詹+AD+James Harden+Austin Reaves,誰能阻止這陣容奪冠,NBA肯定提前大結局。