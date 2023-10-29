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郭台銘神隱六天傳「萌生退意」？陳家頤駁斥：沒有這件事

▲郭辦發言人陳家頤駁斥郭台銘萌生退意傳言。（圖／記者林怡昕攝，2023.10.29）
▲郭辦發言人陳家頤駁斥郭台銘萌生退意傳言。（圖／記者林怡昕攝，2023.10.29）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘已經連續6天未有公開行程，外界更傳出這段時間郭台銘已「萌生退意」，郭今天終於有公開行程，出席「北台灣媽祖文化節」巡安會香祈福活動，不過，並未接受媒體聯訪，改由郭辦發言人陳家頤代打，她先是強調郭退選傳聞「完全沒有這件事」，更補充郭台銘近日行程方面很忙很滿，「不是一定要出現在媒體面前才叫做不神隱，大家也知道這叫做攝影機也不是監視器吧。」

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郭台銘近日深受連署站頻傳賄選案，富士康又遭查稅等危機，已經連續6天未有公開行程，僅透過副手賴佩霞代為跑行程，或由發言人回應時事，郭台銘今天不再神隱，到板橋慈惠宮出席「北台灣媽祖文化節」巡安會香祈福活動，並無安排媒體聯訪，從剛下車起，就被媒體追問富士康爭議、郭柯合議題，但郭全程笑容應對，不發一語，在活動結束後就轉往廟內進行不公開會談。

陳家頤會後接受媒體聯訪時，被問及郭台銘近日傳出「萌生退意」？陳家頤先是駁斥，「完全沒有這件事」，在宣布連署過門檻後，郭台銘就曾說過要為中華民國奮戰到底，這樣決心初衷始終沒有改變。

陳家頤說，這段期間，郭台銘國政議題要做討論規劃，本身也有既定行程，強調「不是一定要出現在媒體面前才叫做不神隱，大家也知道這叫做攝影機也不是監視器吧。」

至於民眾黨總統參選人柯文哲提議聯合內閣要納入郭台銘，陳家頤則說，之前柯文哲主動說，要在每個禮拜一三五下班來找郭台銘聊天，彼此間是好朋友關係密切，但是郭台銘近日行程方面很忙很滿，她強調，現在科技發達，不一定需要見面才有做溝通。至於郭柯合是否有譜？陳家頤則簡短回應，「一直以來的目標」。

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