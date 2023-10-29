傳明與朱立倫見面　柯文哲：一場一場開到有共識為止

藍白合持續引發外界關注，據悉27日藍白雙方幕僚已經見面，傳30日民眾黨主席柯文哲將與國民黨主席朱立倫見面。柯文哲今（29）日被問及此事表示，再過幾個鐘頭就知道了，至於如何在沒有國民黨總統參選人侯友宜的狀況下談，柯文哲則說「放心好了，不會一次就完成。」
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天出席文山、南中正立委參選人、也是現任立委張其祿的競選總部成立開幕茶會，會後接受媒體聯訪。針對藍白合作協商，柯文哲表示，「當然我們有我們的看法，這是政黨與政黨之間的協商，所以要尊重對方的意見」；「放心好了，不會一次就完成，一定陸陸續續談」。
柯文哲提及，他也知道時間很緊迫，不過幕僚很積極的穿梭，如果第一場談過了，大家都表明了態度，各自回去再來講，「應該會一場一場這樣開，開到有一個程度、共識為止。」
至於上週會前會，沒有上次的「黃金組合」，柯文哲說，這次是黨主席與黨主席談，就不需要。而有媒體問及，民進黨總統參選人賴清德說中共最希望藍白合，柯文哲酸：「民進黨選舉除了這招，他也沒有其他招；但是我也老實講，我每次說中共從1996年到現在，一向是民進黨最強的助選員，屢試不爽。」
至於會不會跟朱立倫見面，柯文哲則表示「再過幾個鐘頭就知道」，柯文哲競辦與民眾黨下午將會發放30日的採訪通知或相關新聞稿，屆時就會明朗。