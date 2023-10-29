馬修派瑞驟逝觀眾不捨！《六人行》擒5座艾美獎 演員海撈265億
美國情境喜劇《六人行》（FRIENDS）從1994年播出暴紅，陪伴觀眾一起成長，劇情描述6位個性迥異的好友們齊聚一間公寓生活，愛情、工作上緊密交集，延伸而出妙趣橫生的情節，還有眾多大咖驚喜客串，一直深受影迷喜愛，不僅收視率佔據排行榜前幾名，並擒獲5座艾美獎、1座金球獎肯定，直到2004年播畢10季才下檔，演員獲得好口碑，也賺到265億元天價酬勞。如今飾演錢德的馬修派瑞因在家中浴室溺斃驟逝，讓觀眾相當不捨，感嘆：「再也看不到6個人相聚了！」
記者江芷稜／綜合報導
《六人行》電視導演Roger S. Christiansen曾經來台分享工作經驗，他提到該劇在全球逾100多個國家播出，能獲得廣大觀眾歡迎，是因為有一個很棒的製作團隊，除了演員讀本、服裝、道具準備到位，每集都要多次彩排，光是一季編劇就有14個人，要帶領創意團隊編寫每集的劇本，不論是笑點或內容緊湊度，都需要不斷的突破與創新，才能激盪出精彩內容。
《六人行》曾連續5年獲得全美民選獎的最受歡迎喜劇，珍妮佛安妮斯頓藉此獲得1座艾美獎和金球獎，扮演菲比的莉莎庫卓也拿過艾美獎，3位男演員都獲得提名，集體演出都很精彩。珍妮佛受訪時透露，拍攝《六人行》堪稱「災難現場」，為了確定呈現完美，團隊會開放現場觀眾進場，「當他們開始笑，這個劇本才能通過；他們不笑，導演就一直喊『卡』。」所以編劇經常熬夜改劇本，在片場看遍每一個日出。
而《六人行》在全世界受到歡迎，陪伴觀眾們度過青春回憶，也是許多人學習英文的最佳範本。6位演員們付出收穫豐富，據《富比士》統計，珍妮佛安妮斯頓等人一共拿到8億1600萬美元（約265億元台幣），每人約能獲得1億3600萬美元（約44億元台幣）的酬勞，可說是名利雙收。