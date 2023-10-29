炎亞綸神隱4個月現身「同志遊行」！燦笑上街被捕捉 畫面全曝光
藝人炎亞綸自從MeToo事件捲入私密片風波後，神隱至今長達4個多月，這段期間也多次在外面被民眾捕獲，行蹤依舊成謎，不過在昨（28）日的同志大遊行中，炎亞綸罕見公開露面，與許多男性民眾親切合影，透過「網黃」（在社群平台經營情色的網紅）的曝光後，再度引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
據了解，在昨日的同志大遊行中，有許多參與的民眾紛紛捕獲到炎亞綸，只見炎亞綸毫不掩飾，直接露面，神情似乎輕鬆許多，心情相當愉悅，與大家一同走上街頭。向來親民的炎亞綸，面對粉絲來者不拒，一一熱情合影。
回顧整起事件，現年37歲的炎亞綸，今年上半年可說是演藝事業最為巔峰的時刻，不僅開設自家經紀公司，手上還握有不少綜藝節目的主持棒，廣告代言接到手軟，到處都可以看到炎亞綸的身影。怎料，隨著MeToo事件爆發後，炎亞綸在6月份遭到前男友指控性騷擾、拍攝私密片等等一連串的負面風波，迫使炎亞綸失去所有工作，形象毀於一旦，未來動向依舊成謎。稍早《NOWnews今日新聞》傳訊詢問炎亞綸經紀人，截稿前，尚未得到回應。
※【NOWnews 今日新聞
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