每到選舉就唱衰高雄　高市府列政績籲韓、侯先檢討自己

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回顧過去五年，當年韓國瑜前市長一上任立即宣布停建輕軌工程，且隨即放下市政工作轉而投入總統大選，導致各項市政建設腳步停擺，直至市長陳其邁上任後讓輕軌復工，如今輕軌將在年底成圓、明年初可望試營運通車，符合民意期盼。
周璟瑜也提到，市長陳其邁上任後帶領市府團隊兩年拚四年，致力於產業雙軸轉型、增加就業機會，力拚重大建設及改善空汙，至連任後仍不遺餘力，持續成功引進高科技半導體產業進駐高雄，提供充足水電需求讓企業設廠如期如質進行。
此外，高市府力推演唱會經濟，推出相關優惠方案與商圈夜市券，振興店家與商圈生意，高雄市今年1至10月，國內外知名巨星天團接連在高雄舉辦共逾49場演唱會，共吸引超過74.5萬人次，市府團隊結合行銷資源，帶動演唱會經濟與旅遊消費商機，已創14億9千萬元觀光產值，成功將高雄打造為演唱會大城，獲知名國際巨星天團青睞，來台首選高雄開唱。
另外，高雄青年失業率在韓市府任內高達13.9%，為六都最高，陳其邁市長上任後青年失業率連兩年六都最低，今年上半年整體失業率，高雄市下降為3.4％，再創2011年市縣合併以來最低點，亦為六都第1。
周璟瑜表示，韓前市長指稱80%高雄子弟畢業後都離開高雄，這個數字從何而來？不能為了選舉信口開河。周璟瑜也反駁韓國在市長任內若有心讓高雄發大財，豈能容忍任內高雄2020年促參六都最後一名，民間投資金額只有4.7億？對比市長陳其邁2022年民間投資金額達708億元，為六都冠軍，成長幅度150倍。高雄市營利事業銷售額2021、2022年連續2年突破歷史新高，去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，對比韓前市長任內呈現屢屢下滑趨勢，高下立判。
周璟瑜奉勸，韓前市長及侯市長別為了選舉造勢，忘了自己執政時的墊底成績單、忘了自己曾辜負市民的期待成為落跑市長，更不應無視高雄近三年來的重大改變與進步，高雄市民不僅重拾城市光榮感，也有足夠的智慧分辨誰是只會喊口號、為了選舉唱衰高雄的候選人。