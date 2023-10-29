韓國瑜自虧支持者年紀大　男人攝護腺腫大、女的過更年期

每到選舉就唱衰高雄　高市府列政績籲韓、侯先檢討自己

▲針對國民黨候選人每到選舉就唱衰高雄，高市府發言人周璟瑜搬出政績今年天下雜誌民調結果顯示，高雄永續幸福城市調查指標中，環境、施政、社福、多元共融皆是六都第一。（圖／高市府提供）
▲針對國民黨候選人每到選舉就唱衰高雄，高市府發言人周璟瑜搬出政績今年天下雜誌民調結果顯示，高雄永續幸福城市調查指標中，環境、施政、社福、多元共融皆是六都第一。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

針對國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜在昨晚造勢晚會上的看輕、唱衰高雄言論，高市府發言人周璟瑜今(29)日也今年天下雜誌民調結果顯示，高雄的城市競爭力從六都最後，去年進步到六都第二，今年更首度超越台北、拿下第一，搬出政績，捍衛高市府團隊聲譽，奉勸「前市長」及「侯市長」別因選舉信口開河，忘了曾辜負市民期待成為落跑市長。

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▲今年上半年整體失業率，高雄市下降為3.4％，再創2011年市縣合併以來最低點，亦為六都第1。（圖／高市府提供）
▲今年上半年整體失業率，高雄市下降為3.4％，再創2011年市縣合併以來最低點，亦為六都第1。（圖／高市府提供）
周璟瑜以今年雜誌民調顯示，高雄城市競爭力從六都最後，去年進步到六都第二，今年更首度超越台北拿下第一，永續幸福城市調查指標中，環境、施政、社福、多元共融皆是六都第一，社福更連兩年蟬聯第一，反觀侯市長執政的新北市則是連續2年競爭力總排名六都墊底，環境、施政都退步，治安滿意度更是最後一名。請侯市長拚選舉噴口水前應該先檢討自己。

▲市長陳其邁2022年民間投資金額達708億元，為六都冠軍。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁2022年民間投資金額達708億元，為六都冠軍。（圖／高市府提供）
回顧過去五年，當年韓國瑜前市長一上任立即宣布停建輕軌工程，且隨即放下市政工作轉而投入總統大選，導致各項市政建設腳步停擺，直至市長陳其邁上任後讓輕軌復工，如今輕軌將在年底成圓、明年初可望試營運通車，符合民意期盼。

▲高雄市營利事業銷售額2021、2022年連續2年突破歷史新高，去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元。（圖／高市府提供）
▲高雄市營利事業銷售額2021、2022年連續2年突破歷史新高，去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元。（圖／高市府提供）
周璟瑜也提到，市長陳其邁上任後帶領市府團隊兩年拚四年，致力於產業雙軸轉型、增加就業機會，力拚重大建設及改善空汙，至連任後仍不遺餘力，持續成功引進高科技半導體產業進駐高雄，提供充足水電需求讓企業設廠如期如質進行。

此外，高市府力推演唱會經濟，推出相關優惠方案與商圈夜市券，振興店家與商圈生意，高雄市今年1至10月，國內外知名巨星天團接連在高雄舉辦共逾49場演唱會，共吸引超過74.5萬人次，市府團隊結合行銷資源，帶動演唱會經濟與旅遊消費商機，已創14億9千萬元觀光產值，成功將高雄打造為演唱會大城，獲知名國際巨星天團青睞，來台首選高雄開唱。

另外，高雄青年失業率在韓市府任內高達13.9%，為六都最高，陳其邁市長上任後青年失業率連兩年六都最低，今年上半年整體失業率，高雄市下降為3.4％，再創2011年市縣合併以來最低點，亦為六都第1。

周璟瑜表示，韓前市長指稱80%高雄子弟畢業後都離開高雄，這個數字從何而來？不能為了選舉信口開河。周璟瑜也反駁韓國在市長任內若有心讓高雄發大財，豈能容忍任內高雄2020年促參六都最後一名，民間投資金額只有4.7億？對比市長陳其邁2022年民間投資金額達708億元，為六都冠軍，成長幅度150倍。高雄市營利事業銷售額2021、2022年連續2年突破歷史新高，去年各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，對比韓前市長任內呈現屢屢下滑趨勢，高下立判。

周璟瑜奉勸，韓前市長及侯市長別為了選舉造勢，忘了自己執政時的墊底成績單、忘了自己曾辜負市民的期待成為落跑市長，更不應無視高雄近三年來的重大改變與進步，高雄市民不僅重拾城市光榮感，也有足夠的智慧分辨誰是只會喊口號、為了選舉唱衰高雄的候選人。

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