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傳擬將中配納進不分區名單　柯文哲：有爭議就不去外交國防委員會

▲民眾黨主席柯文哲談及不分區名單納陸配爭議。（圖／記者朱永強攝，2023.10.29）
▲民眾黨主席柯文哲談及不分區名單納陸配爭議。（圖／記者朱永強攝，2023.10.29）

記者邱新博／台北報導

民眾黨擬將具中配身份的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列入不分區立委提名名單引發爭議。對此，民眾黨主席柯文哲前日受訪表示「讓子彈飛一會兒，看徐能否替自己辯護。」柯29日再度提及表示，中華民國讓一個人拿到身分證，卻沒有應有的權力，那就不是法治國家；至於外界最擔心的進入外交國防委員會，柯文哲則說，有爭議就不要讓她過去。

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柯文哲29日出席立委張其祿的競總開幕茶會接受媒體聯訪，被問及徐春鶯的爭議，柯文哲表示，他常說，面對問題是解決問題的第一步，「今天在中華民國，如果拿到國民身分證的人，你說他沒有參政權，那我們就不是一個法治國家。」

柯文哲說，他知道有社會氛圍，如果徐春鶯真的會當不分區立委，在初期就會也就內部慣例，既然有爭議，不要讓徐春鶯參加外交國防委員會，但是如果去其他委員會，「我想不會有太大的問題。」

柯文哲再說，每個人都要替自己辯護，我們給每個人機會，可是行不行，也要靠你的能力，我們海選的精神，給很多人機會，所以遇到問題，要能夠替自己辯護，能夠面對這種記者的詢問，她要能夠回答。

柯文哲表示，政治是一個說服的過程，對選舉來講，要說服選民；「但是我還是講那句話，如果我們讓一個人有身分證，然後跟他講說，你雖然有身分證，但是沒有很多權利，表示我們不是法治一個國家，這是我個人的信念。」

至於談到前高雄市市長韓國瑜28日晚間出席國民黨總統參選人侯友宜舉辦的高雄萬人造勢團結大會，韓國瑜說跟柯文哲談藍白合時，柯文哲給他民調、科學、數字，但是自己則回答柯，「我講的是感精，南部人是講『奇檬子』的，如果『奇檬子』爽，怎麼看你都順眼；若是『奇檬子』不爽，就是怎麼看你都不順眼」。

柯文哲對此回應，「對啦！但我們還是要相信數字。」自己每次說理性、務實、科學，科學精神就是數字管理，「我們兩個人講的話，都很符合兩個人的Style（風格）。」

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