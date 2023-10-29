傳擬將中配納進不分區名單　柯文哲：有爭議就不去外交國防委員會

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柯文哲說，他知道有社會氛圍，如果徐春鶯真的會當不分區立委，在初期就會也就內部慣例，既然有爭議，不要讓徐春鶯參加外交國防委員會，但是如果去其他委員會，「我想不會有太大的問題。」
柯文哲再說，每個人都要替自己辯護，我們給每個人機會，可是行不行，也要靠你的能力，我們海選的精神，給很多人機會，所以遇到問題，要能夠替自己辯護，能夠面對這種記者的詢問，她要能夠回答。
柯文哲表示，政治是一個說服的過程，對選舉來講，要說服選民；「但是我還是講那句話，如果我們讓一個人有身分證，然後跟他講說，你雖然有身分證，但是沒有很多權利，表示我們不是法治一個國家，這是我個人的信念。」
至於談到前高雄市市長韓國瑜28日晚間出席國民黨總統參選人侯友宜舉辦的高雄萬人造勢團結大會，韓國瑜說跟柯文哲談藍白合時，柯文哲給他民調、科學、數字，但是自己則回答柯，「我講的是感精，南部人是講『奇檬子』的，如果『奇檬子』爽，怎麼看你都順眼；若是『奇檬子』不爽，就是怎麼看你都不順眼」。
柯文哲對此回應，「對啦！但我們還是要相信數字。」自己每次說理性、務實、科學，科學精神就是數字管理，「我們兩個人講的話，都很符合兩個人的Style（風格）。」