聲稱炸掉大使館！抗議核廢水排海 日使館2個月接百萬通騷擾電話
日本福島第一核電廠自8月24日開始將核廢水排放入海後，掀起部分國家反彈聲浪，其中中國抗議力度尤為強烈。有日本政府關係人士透露，自啟動排海計畫以來，日本駐北京大使館已經接到約100萬通騷擾電話，導致使館運作大受影響。儘管要求中國政府採取有效應對，但狀況並未改善。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》報導，日本政府相關人士27日透露，福島第一核電廠啟動核廢水排海將近2個月以來，位於北京的日本駐中國大大使館接到來自中國國內的騷擾電話，目前已累計約100萬通。根據來電記錄顯示，啟動排海隔天就接到了逾4萬通騷擾電話，雖然在8月底前後騷擾電話數量趨於減少，但目前仍維持每天1萬至1.5萬通的數量。
報導指出，騷擾電話大多數是對日本的激烈謾罵或是無聲電話，還有聲稱「炸掉大使館」等明顯威脅。
日本大使館已經將騷擾電話紀錄下電話號碼，並向中國公安部門報告。日本政府也以正常業務受干擾為由，要求中國政府採取有效應對政策，但狀況並未改善。中國法律規定，若通過頻繁的騷擾電話干擾他人正常生活，需承擔法律責任。
針對騷擾電話，日本駐中國大使垂秀夫20日在日中關係論壇上提到，「中國各地打往日本國內電話進行騷擾等不理智行為也屢屢發生」，並指出，為向前推進日中關係，有必要「回歸理性」。不過對於垂秀夫的說法，中國外交部發言人毛寧27日時表示，「我不了解你提到的具體情況，但中方一貫依法保障各國使領館的安全，也保障在中國外國公民的合法權益」。