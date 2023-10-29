‘Oponoho勇士祭登場　凝聚族人守護部落

高雄市茂林區萬山部落28日在部落傳統領袖站在石板屋上報信，告知萬山部落所有人，一年一度的'Oponoho Ta'avalra勇士祭正式開始，高雄市原民會主委阿布斯表示，市長陳其邁對於原住民文化推廣相當重視，這次該會、製播團隊以及族人三方相互合作，主要以提升獨特族群文化能見度為目標，人口數越少的族群，更需要積極傳承且推廣。
記者郭凱杰／高雄報導
一年一度的'Oponoho Ta'avalra勇士祭計有央族群委員蘇吏亞伯・布里旦、高雄市議員范織欽、茂林區長駱韋志，及高雄市原民會主委阿布斯皆到場一同參與。部落族人凝聚參與部落祭典，青年們驚心動魄的報戰功及孔武有力的跳出勇士舞及部落特別邀請來自原住民族委員會原住民文化發展中心的娜麓灣樂舞劇團及茂林國帶來精彩的演出，族人與現場長官貴賓手牽著手跳著大圍舞，為勇士祭畫下完美句點。
「勇士祭(Ta’avalra)」是歐布諾伙’Oponoho（萬山）部落獨特的傳統祖靈祭當中的一個祭典，勇士祭除了代表著部落的成年禮，也透過「勇士出征」，青年必須在所有族人面前報戰功，才有資格配戴百合花及雄鷹羽毛，同時也將被賦予，守護部落的重要任務。
在這次祭儀當中，原民會、直播團隊與萬山社區發展協會攜手合作，執行「祭典線上看Live直播」，透過網路傳播的力量，將部落傳統祭典放送到各個角落，本次也透過線上祭儀解說人員戴文正主播的介紹，讓更多民眾了解來自萬山部落的傳統文化。這次共計23個粉絲專頁平台同步直播，觀看人次高達1.5萬，希望更多市民朋友認識高雄在地獨有的萬山部落祭典盛事，將其文化推廣至全國。
茂林區許多店家也因應勇士祭推出許多優惠，促進茂林地方產業及觀光。周六於一杉沐多納咖啡屋消費時自帶環保杯，享5元折扣；於滿香樂餐廳消費滿3000元可折扣200元；在茂林小米之家商行購買1瓶價值390元小米酒，一次購入4瓶只需1000元；在烏巴克創意工坊購買任一飾品，即享9折優惠。而周末於茂林里的絲絲葛野式餐廳消費，打卡、按讚或Google評分5顆星，就會送一壺紅藜茶，購買手工麵包，每顆可折5元。