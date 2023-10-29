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自曝賣豬肉父親擁有榮民證　侯友宜：若當選恢復行憲紀念日放假

▲侯友宜與眾人一起切黃埔軍校建校99年生日蛋糕。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.29）
▲侯友宜與眾人一起切黃埔軍校建校99年生日蛋糕。（圖／侯友宜競辦提供，2023.10.29）

記者顏幸如／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今午出席榮民節榮譽團結餐會，透露自己45歲才知道，半輩子在嘉義賣豬肉的爸爸竟擁有榮民證，還經歷國共內戰。他表示很多人都忘了中華民國怎麼成立的，若他當選總統，將恢復12月25日行憲紀念日放假，讓大家好好紀念與休息。

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侯友宜今（28）日中午到台中市烏日區，參與黃埔建軍、建校百年系列活動的「先校長冥誕暨榮民節榮譽團結餐會」，與眾人一起切建校99年生日蛋糕，他期許明年官校百週年校慶，能以總統身份和大家齊聚一堂、共創百週年黃埔精神。

侯友宜致詞時分享自家小故事，45歲時有天回嘉義老家，半輩子賣豬肉、已退休的父親，從口袋拿出一張榮民證，他當下直覺爸爸的榮民證是騙來的。之後侯父才娓娓道出，抗戰8年後政府贏得最後勝利接收台灣，台灣需要更多人報效中華民國，年輕的侯父選擇海軍，被送到青島海軍軍官學校擔任輪機上士，後來青島和上海陸續爆發國共內戰、侯父才把軍艦接回台灣。

▲侯友宜與眾人一起唱黃埔軍校校歌。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.29）
▲侯友宜與眾人一起唱黃埔軍校校歌。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.29）
戰後經濟衰敗，侯友宜說父親不得已當長工，幾十年後國家頒發榮譽證，但孩子已經長大，他好奇問「你的孩子有當醫生、當高階警官的，還要這張榮譽證做什麼？」侯父答：「我只要證明一件事，我用生命保護中華民國。」他從懷疑、相信到深深感動，「感謝他為中華民國守護一生，謝謝爸爸給我的一切」。

侯友宜說，民進黨對手賴清德充滿台獨意識，讓國家瀕臨兵凶戰危不可原諒，尤其可惡的，是讓退休後的軍公教警消過得好辛苦，大家一生為國為民，工作時經常回不得家，臨老卻被一直砍一直砍，樓地板般的照顧根本趕不上物價，生活過得很可憐，他若當選，將修法還給大家公平正義。

侯友宜帶領眾人高喊中華民國萬歲，並說要送大家一個禮物。他指出中華民國依照《中華民國憲法》成立，行憲紀念日本就是該紀念的日子，但很多人都忘了，「我若當總統，一定好好紀念中華民國行憲紀念日，讓大家放假好好休息一天。」

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