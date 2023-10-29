赴日本血拚「刷卡結帳」竟多出5%手續費！達人揭陷阱：不要選台幣
日本一直是台灣旅遊的首選國度，再加上近期幣值匯差的助益，讓民眾更想在當地購物消費。不過就有民眾在當地「刷卡結帳」最終卻多付5%，導致荷包大失血。對此，旅日達人林氏璧就解釋，這是中了「動態貨幣轉換機制」的陷阱，並提醒「不要選台幣」結帳。
記者潘毅／綜合報導
「去日本刷卡如果被問要用哪種幣別結帳，請選用日幣結帳！不要選台幣！」旅日達人林氏璧在臉書發文提醒，「DCC」（動態貨幣轉換）可提供持卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳，在日本相對比較少見，去香港或是歐洲國家就滿常見。刷卡完店家有時會問你「要不要用新台幣結帳」，滿多人直觀會以為較划算，但回台收到帳單後才發現匯率貴得離譜。我個人經驗在日本大概十次會遇到個2~3次，金額較大或在百貨公司好像比較會遇到。
林氏璧解釋，選擇「母國貨幣」結帳，是以當天的匯率立即結匯，但重點是，當下換匯還包含了加收的服務費，「這並不是海外刷卡手續費的1.5%，是另外的一筆」。他分享一位苦主網友的經歷，事主當下的換匯匯率是0.2284，台銀收盤的即期和現金賣匯分別是0.218和0.2195，「這個匯率大概就是加了5%上去」，決定提醒要出國的台灣旅客，刷卡時一定要選擇用當地貨幣計價。
不少過來人也分享自身經歷「不只是日本，所有國外的消費都建議選當地貨幣結帳」、「在日本很多時候店員會主動說日元較划算，可能遇到都是佛心店員」、「我碰到飯店有明確告知細節和通知刷台幣有額外費用。所以沒中陷阱，也學會以後都選日幣」、「這好重要要記住」。