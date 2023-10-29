國中段考扣分傳議員幫喬！教師也無奈　校方、新北教育局急滅火

我是廣告 請繼續往下閱讀
教師無奈回應，「我們批改考卷都是依照會考標準評分，會考有規定答案卷上面不能有作答以外的畫記，也有規定答案卷要用原子筆（黑筆）書寫，會被扣分都是因為違反這些標準」；因為有來自校外的「建議」，所以學校正在處理加分程序，導致成績單尚未出爐。
提問者不滿道「所以這次要加分是這些違反規定的孩子嗎？不過為什麼學校的規定要因為議員的聲音而改變規定呢？政治的勢力還會介入校園？」
教師回答，有家長認為這只是學生第一次段考，卻扣分這麼重，應該要給一次機會，所以學校目前決策是幫他們加分；至於學校部分，導師也很無奈，意見已經反應過了，但目前還是得到這樣的結論。
事件曝光後，引發網友熱議，「現在已經降低到國中就要關說了」、「說個笑話…政治退出校園」、「開了先例後，未來就會有很多家長或學生跟進，一再挑戰規定」、「如果是真的，就說出來哪個學校哪個議員去說的，爆出來啊！！要選舉了～一定會被處理的啦」。
對此，學校表示，學生評量皆依據相關程序辦理，將與師生再次說明並積極協助7年級新生養成並適應國中應考方式與習慣，避免類此事件再次發生。
新北市教育局回應，學校接獲反映後，即針對部分學生非選擇題未以黑色墨水筆作答違反試場規定部分，依程序召開校內成績評量委員會專業討論與決定，校方嚴正澄清與外界無關。
新北市教育局指出，考量7年級有24位同學因初到國中，第一次段考面對作答用筆習慣改變與考試緊張等因素，以及評量目的是為評估學生學習成果，經成績評量委員會討論後，決定非選擇題酌予扣4分，作文扣1級分。