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民眾黨找中配任不分區立委　吳欣岱轟：多元包裝統戰

▲柯文哲擬找中配徐春鶯列入不分區立委名單，對此吳欣岱砲轟是用多元包裝統戰。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲柯文哲擬找中配徐春鶯列入不分區立委名單，對此吳欣岱砲轟是用多元包裝統戰。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨有意延攬台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列入不分區立委名單，卻被爆出徐春鶯曾是中國幹部，黨主席柯文哲昨回應稱，既然有爭議就讓「子彈飛一下」。對此台灣基進立委參選人吳欣岱表示，用多元包裝統戰，就是民眾黨正在做的事。

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對於民眾黨有意將徐春鶯納入不分區立委名單，柯文哲說明，台灣人口目前有超過100萬與陸配有關，既然占人口這麼大比例，「為什麼不可以有代言人？」

吳欣岱質疑，同意不同族群可以有代言人，中配有超過100萬，推崇台灣自由民主的也有非常多，為什麼一定要找有統戰背景的呢？另根據2016年《中國新聞網》的報導，徐春鶯曾說「忽然發現，應該算是正統外省家庭長大的女兒，雖然從小被帶回上海多次，也學會講上海話，竟然對自己的身分認同與她不同。」於是她積極奔走，希望拉近兩岸青年的距離。

吳欣岱認為，台灣人接納住在台灣的中國人為「新台灣人」，但徐春鶯的心中只想當「新中國人」，連小孩出生長大、想當台灣人都要被拉回中國「接受薰陶」。另強調，台灣基進裡也有中配的孩子，同樣為了解殖建國、抗中保台努力，不認為徐春鶯能代表從中國來台灣的這100萬人。而自己也是外省家庭長大的孩子，「我的心中認同就是台灣人。」

吳欣岱說，中國的文化思想是由上而下的，國家怎麼制定、組織就怎麼配合、個人就怎麼想；台灣的多元是由每個人都能說出自己的聲音，透過民主機制和成熟的公民行動，協調出共同願意遵守並且驕傲的共識。

吳欣岱呼籲，台灣的多元不該有統戰的聲音，會導致為了捍衛生存，將多元價值觀的討論限縮為統獨。民眾黨如果為了討習近平的歡心而納入統戰不分區，這樣的政黨將會成為中國滲透的最大破口。

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