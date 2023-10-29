民眾黨找中配任不分區立委　吳欣岱轟：多元包裝統戰

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吳欣岱質疑，同意不同族群可以有代言人，中配有超過100萬，推崇台灣自由民主的也有非常多，為什麼一定要找有統戰背景的呢？另根據2016年《中國新聞網》的報導，徐春鶯曾說「忽然發現，應該算是正統外省家庭長大的女兒，雖然從小被帶回上海多次，也學會講上海話，竟然對自己的身分認同與她不同。」於是她積極奔走，希望拉近兩岸青年的距離。
吳欣岱認為，台灣人接納住在台灣的中國人為「新台灣人」，但徐春鶯的心中只想當「新中國人」，連小孩出生長大、想當台灣人都要被拉回中國「接受薰陶」。另強調，台灣基進裡也有中配的孩子，同樣為了解殖建國、抗中保台努力，不認為徐春鶯能代表從中國來台灣的這100萬人。而自己也是外省家庭長大的孩子，「我的心中認同就是台灣人。」
吳欣岱說，中國的文化思想是由上而下的，國家怎麼制定、組織就怎麼配合、個人就怎麼想；台灣的多元是由每個人都能說出自己的聲音，透過民主機制和成熟的公民行動，協調出共同願意遵守並且驕傲的共識。
吳欣岱呼籲，台灣的多元不該有統戰的聲音，會導致為了捍衛生存，將多元價值觀的討論限縮為統獨。民眾黨如果為了討習近平的歡心而納入統戰不分區，這樣的政黨將會成為中國滲透的最大破口。