藍白合霧裡看花！侯友宜台中輔選暗批柯文哲　下一場牽手蔡壁如

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侯友宜今（29）日在台中的兩場公開行程皆未受訪，他在與立委參選人林家興的太平區聯合競總成立大會中，原本猛攻民進黨看顏色大小眼、施政卡盧秀燕，接著說前台積電董事長張忠謀演講時提到「沒有國家安全，我們將失去一切」、AIT主席羅森柏格表示不支持台獨、贊成兩岸對話，都和他的主張完全一致，此時突然問在場者「其他兩位候選人有跟我一致嗎？他們可以讓台灣平安嗎？」隨即批評民進黨總統參選人賴清德和柯文哲「都沒有能力」。
台中市長盧秀燕力促立委藍白合，上星期首度亮相就是在林家興的造勢場，盧秀燕和民眾黨中一選區參選人蔡壁如一起擁抱國民黨提名的林家興，當時朱立倫也在場，但侯友宜未出席。時隔一周換侯友宜母雞帶小雞，卻在台上暗批柯文哲，令在場者訝異。
侯友宜隨後在立委江啟臣、立委參選人廖偉翔等人陪同下，趕往烏日參加榮民節榮譽團結餐會，隔壁選區的蔡壁如也在場，她等眾人喊完「侯友宜當選」、唱完生日快樂歌才上台，侯友宜還主動拉她手、讓蔡壁如站自己旁邊。不過侯友宜領著眾人情緒激昂高唱黃埔校歌時，難以融入情境的蔡壁如雖然同框，表情卻明顯尷尬。
蔡壁如事後受訪時表示，這並非兩人第一次同框，侯友宜之前已表態支持她參選中一立委，侯友宜、朱立倫和盧秀燕也一致認為，應該集中選票回應民意，團結所有可以團結的力量，力拚政黨輪替。
至於出席活動是否事先和主席柯文哲溝通？蔡壁如說：「有先line他，下午我到新北的選哲之友會，會再當面向主席報告。」