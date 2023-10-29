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中市單身聯誼體驗獵人追愛　配對率高達6成7

▲單身聯誼體驗原鄉部落傳統樂舞(圖／民政局提供2023.10.29)
▲單身聯誼體驗原鄉部落傳統樂舞(圖／民政局提供2023.10.29)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府民政局與東勢戶所(28)日共同舉辦「泰想遇見你」地方特色單身聯誼活動，安排聯誼民眾前往和平區松鶴部落體驗獵人追愛、部落闖關、模擬狩獵射擊及搗米等互動遊戲，讓參加民眾在好山好水環繞中，放鬆身心暢遊原鄉部落，邂逅美好愛情。民政局表示，昨日活動讓單身民眾度過美好的假日時光，並促成13對民眾互表心意，配對率高達6成7，創下今年新高紀錄。

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民政局長吳世瑋表示，和平區松鶴部落過去是八仙山林場的轉運站，部落內的檜木林場巷是珍貴的歷史資產，泰雅語名稱則是德芙蘭，有「好山好水適合人居住的地方」的涵義。市府此次特別安排民眾到松鶴部落體驗多元豐富的部落活動，除藉此讓參加民眾了解泰雅部落質樸而美麗的文化資產，並讓民眾在活動中好好體驗、盡情暢玩，順利尋覓興趣相投的人生伴侶，幸運配對後，還能列入日後約會清單，造訪回味。


吳世瑋指出，為提升民眾婚育意願，市府每年舉辦多場次單身民眾聯誼活動，提供適婚年齡民眾相互認識的交流平台，110年創新推出主題式單身聯誼，提供自然不尷尬的交友環境，成功吸引民眾興趣，其中110年6場次共476人參加，成功配對92對，配對率38.66%；去年則舉辦11場，共837人參加，順利配對213對，配對率50.90%，配對率逐年提升，市府將持續實踐幸福政見，持續推出創新的活動和專案，讓每一對愛侶在台中這座城市，開啟人生的幸福篇章。　


民政局說明，市府今年推出10大興趣及5大地方特色主題活動，高達21場次的活動，均獲得民眾高度好評與極高的配對率，活動最終場次「鐵馬追風落羽松情」將於11月25日、26日的舉辦，目前尚有少數名額，歡迎民眾把握機會踴躍報名 ；另為鼓勵單身民眾擴大社交生活領域，11月11日、12日再加碼推出「舟遊水境秋日情緣」公益主題單身聯誼活動，即日起至11月5日受理線上報名，相關資訊可至民政局官網查詢。

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