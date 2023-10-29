獨／陸小芬友人遭逢意外！影后感慨轉念「投保做準備」：優雅死去
陸小芬1983年憑電影《看海的日子》獲頒第20屆金馬獎影后，後於1999年息影至2023年，睽違24年再主演傅天余執導電影《本日公休》，並入圍金馬影后；陸小芬在片中不僅是理髮阿姨「阿蕊」，更化身「送行者」替熟客整理最後的遺容。面對生死陸小芬早已看透，坦言從前對保險有忌諱，但看到友人因為遭逢變故，好險有買「對的保險」才度過家庭困境，自己也改變觀念投保，正向思考保障生命健康的重要性，陸小芬認為人不是不會死：「要優雅的死，不要苟延殘喘。」
記者黃雅琪／台北報導
「生老病死本來就是很正常的生態，你避諱不去談它，不代表那就是不會發生的事實！」67歲的陸小芬長年修習佛法，從中悟出看待生命的道理，與其恐懼死亡不如面對它：「身體不是不會老、老得慢一點，不是不會病、但盡量少一點，不是不會死、要優雅的死、不要苟延殘喘的死。」
「死，並不代表它是結束，它是另一種開始。」在拍攝《本日公休》時陸小芬的父親不幸過世，生前經常念道想再看女兒演戲的心願無緣完成，喪事期間又撞上疫情高峰期，最後沒有舉行公祭、家祭，陸小芬在佛號唱頌下送走慈父：「我爸爸走得很好，感覺上整個磁場（很好）都不知道我家有發生事情。」陸小芬表示送親友離開時，不要以哀嚎、不捨的態度面對，會令往生者難以放下。
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