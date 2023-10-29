「到此一油」序章啟動！Toyz與超哥同框照曝光 粉絲驚：場面超派
超派！日前「美食公道伯」Toyz踢爆「全台最有錢YTR」超哥旗下品牌「超派炸雞店」新竹分店的員工，在半夜「倒此一油 」事件，後續雙方在網路上隔空交火，一度成為網路最熱焦點。不料昨（28）日晚間超哥突然在臉書上貼出與Toyz同台照片，畫面曝光也引爆熱議。
記者潘毅／綜合報導
回顧「到此一油」事件，Toyz在10月8日踢爆超派炸雞新竹店，疑似將廢油渣倒入暗巷水溝，超哥則在10日一連發多篇文反擊開戰，最終新竹市環保局在10月12日公布調查結果，確認「超派炸雞」新竹巨城店員工倒入水溝的物質實際為「清洗鍋具之廢污水」，但仍違反《廢棄物清理法》，將依法開罰4800元罰鍰。而超派炸雞先推出80元道歉雞排、而Toyz的拾汣茶屋也在28日推出「超PINEAPPLE冰茶」致敬超哥。
沒想到事件居然還有後續！昨（28）日晚間超哥在臉書上貼出一系列照片，表示自己前去錄製最新一季的《賀瓏夜夜秀》，然而站在超哥身旁的，竟然是先前與在網路上隔空開戰的Toyz。
《賀瓏夜夜秀》重啟的第一集就充滿話題，也讓不少網友紛紛留言大讚「現實正面對決了嗎」、「這個流量密碼很猛喔！超派」、「這也太讓人期待了吧」、「這場面超派欸」。