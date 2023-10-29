不滿違規記點新制衝擊生計！職業駕駛31日動員百輛車包圍交通部

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該聯盟發出動員令，指從6月30日至今，很多司機已按耐不住了！最近遊覽車客運業因交通惡法，很多司機無法繼續服務，轉行的轉行，留下來的司機每天辛苦超時，在路上服務國內旅遊或交通運送。交通部還編列幾億預算，用GPS綁定遊覽車，但這樣的方式可以減少事故發生？交通部似乎還無法正視交通問題根源在交通教育、道路安全建設改善，拼命拉高罰則和記點制度，造成行車地獄發生，才決定再次發動司機自發性繞行活動，為所有司機爭取權益。
該聯盟指出，6月底交通新制上路後，除了違規記點扣照和吊銷駕照新制太過嚴格，交叉路口、公車站10公尺內違停或併排停車都可記點1點，還開放民眾檢舉，但職業駕駛並非蓄意違規，主因是政府道路規畫設計不完善，道路旁汽機車格多，路段多畫紅線，又無設置臨停區，計程車乘客常在路口攔車、遊覽車和貨車也常找不到臨停區，導致被迫違規，一旦常被檢舉記點、吊扣或吊銷駕照，將衝擊職業駕駛人生計。
聯盟訴求，針對路口，每150公尺紅線至少劃設10至12公尺黃線，讓車輛能安全臨停上下客貨，另外，每個十字路口則10到20公尺劃設黃線。
聯盟表示，10月31日上午11點，除了計程車業代表外，遊覽車、拖車等都會赴交通部抗議，並遞交陳情書，其中計程車將自發發動繞行交通部抗議，預估最多有100輛車到場，遊覽車代表則在陳抗活動結束後，就會到法院按鈴申告，提告交通部。