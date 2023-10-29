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不滿違規記點新制衝擊生計！職業駕駛31日動員百輛車包圍交通部

▲ 貨運和計程車駕駛不滿違規記點新制，10月31日將發動百輛車包圍交通部。（示意圖／記者陳雅芳攝，2019.06.06）
▲ 貨運和計程車駕駛不滿違規記點新制，10月31日將發動百輛車包圍交通部。（示意圖／記者陳雅芳攝，2019.06.06）

記者李琦瑋／綜合報導

為解決「行人地獄」交通亂象，交通部6月底多項新制上路，其中違規記點新制規定，汽車駕駛人1年內違規記點達12點，扣照2個月，以及2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發貨運、遊覽車、計程車等職業駕駛不滿，認為道路設計不完善，嚴苛制度將威脅生計，10月31日擬動員百輛車包圍交通部，遊覽車代表也將赴法院按鈴申告交通部。

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全國汽車駕駛人權益聯盟發起10月31日包圍交通部抗議活動，號召遊覽車、拖車、計程車駕駛，當天上午10點於杭州南路集合，10點半起繞行交通部周圍至11點，訴求迅速針對交通惡法，研議改善，甚至要求退回惡法條款。

該聯盟發出動員令，指從6月30日至今，很多司機已按耐不住了！最近遊覽車客運業因交通惡法，很多司機無法繼續服務，轉行的轉行，留下來的司機每天辛苦超時，在路上服務國內旅遊或交通運送。交通部還編列幾億預算，用GPS綁定遊覽車，但這樣的方式可以減少事故發生？交通部似乎還無法正視交通問題根源在交通教育、道路安全建設改善，拼命拉高罰則和記點制度，造成行車地獄發生，才決定再次發動司機自發性繞行活動，為所有司機爭取權益。

該聯盟指出，6月底交通新制上路後，除了違規記點扣照和吊銷駕照新制太過嚴格，交叉路口、公車站10公尺內違停或併排停車都可記點1點，還開放民眾檢舉，但職業駕駛並非蓄意違規，主因是政府道路規畫設計不完善，道路旁汽機車格多，路段多畫紅線，又無設置臨停區，計程車乘客常在路口攔車、遊覽車和貨車也常找不到臨停區，導致被迫違規，一旦常被檢舉記點、吊扣或吊銷駕照，將衝擊職業駕駛人生計。

聯盟訴求，針對路口，每150公尺紅線至少劃設10至12公尺黃線，讓車輛能安全臨停上下客貨，另外，每個十字路口則10到20公尺劃設黃線。

聯盟表示，10月31日上午11點，除了計程車業代表外，遊覽車、拖車等都會赴交通部抗議，並遞交陳情書，其中計程車將自發發動繞行交通部抗議，預估最多有100輛車到場，遊覽車代表則在陳抗活動結束後，就會到法院按鈴申告，提告交通部。

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