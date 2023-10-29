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許路兒同款！Brooks Brothers超萌小羊　台北101快閃店限量205隻

▲Brooks Brothers 205週年，在台北101開設限量紀念小羊快閃店，入手凍齡仙女許路兒同款的超萌小羊。CACO呼應萬聖節在新光三越A11打造《辛普森家庭》快閃店。（圖／翻攝自許路兒IG＠lurehsu）
▲Brooks Brothers 205週年，在台北101開設限量紀念小羊快閃店，入手凍齡仙女許路兒同款的超萌小羊。CACO呼應萬聖節在新光三越A11打造《辛普森家庭》快閃店。（圖／翻攝自許路兒IG＠lurehsu）

記者蕭涵云/綜合報導

喜歡時尚的朋友們，年底必逛快閃店就藏在台北市信義區！Brooks Brothers慶祝205週年，在台北101開設超萌限量紀念小羊快閃店，巨大的小羊禮盒裝置裡，藏有跟凍齡仙女許路兒同款的超萌小羊，全台限量 205 隻專屬訂製。而CACO呼應萬聖節，推出第二波《辛普森家庭》系列，在新光三越A11打造1:1原版等比大公仔，把經典客廳場景搬進百貨公司。

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創立於 1818 年的美國經典時尚品牌 Brooks Brothers，今年迎接 205 週年紀念，特別以品牌標誌黃金之羊為靈感，結合永續理念打造 Brooks Brothers 205 週年限量紀念小羊。即日起至11月1日，特別在台北 101 購物中心松智長廊，設立限定限量紀念小羊快閃店。

▲Brooks Brothers歡慶 205 週年，在台北 101打造限量紀念小羊快閃店，店上一隻專業剪裁西裝造型小羊，萌翻粉絲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Brooks Brothers歡慶 205 週年，在台北 101打造限量紀念小羊快閃店，店上一隻專業剪裁西裝造型小羊，萌翻粉絲。（圖／記者蕭涵云攝）
整間快閃店以巨大的小羊禮盒裝置為造型，打造出滿滿身穿不同 Brooks Brothers 經典造型小羊圍繞的超吸睛拍照裝置，連強大帶貨功力的凍齡仙女許路兒，都搶先秀出跟她穿上同款襯衫的Brooks Brothers超萌小羊。

致力於永續發展的Brooks Brothers，一直持續捐贈舊衣物給慈善機構，有感近兩年因全球疫情流行，導致許多機構因防疫暫停衣物回收；藉慶祝 205 週年時刻，啟動更多元化的永續行動，邀請來自香港的 Dress Green 和台灣的 REHOW，攜手合作打造限量紀念小羊，還讓小羊穿上品牌回收布料加工製成的服裝與配件。

▲Brooks Brothers台北 101打造限量紀念小羊快閃店，訂製專屬紀念小羊，有夠萌。（圖／Brooks Brothers提供）
▲Brooks Brothers台北 101打造限量紀念小羊快閃店，訂製專屬紀念小羊，有夠萌。（圖／Brooks Brothers提供）
從回收布料、歸類整理、設計打版到運作溝通，需耗費近 11 個月時間，每隻手工製作的限量紀念小羊，皆為獨一無二款式。有趣的是，超萌小羊甚至穿上Brooks Brothers經典款單品，像是 1896 年開發的扣領牛津襯衫、標誌性美式休閒 Polo 衫，尤其快閃店上有如紳士般的專業剪裁西裝造型，消費者還能為小羊加購搭配包包、漁夫帽、領帶和領結共4款配件，並於快閃店現場製作客製皮標，壓印自選的英文字母或數字，深具紀念價值。

▲Brooks Brothers 205 週年限量紀念小羊，搭配扣領牛津襯衫造型。（圖／Brooks Brothers提供）
▲Brooks Brothers 205 週年限量紀念小羊，搭配扣領牛津襯衫造型。（圖／Brooks Brothers提供）
活動期間，造訪Brooks Brothers限量紀念小羊快閃店，掃描 QR code 即可進入限定活動頁面參與抽獎活動，有機會免費獲得「30000元商品禮券」及「限量紀念小羊」等多項好禮。

▲滿滿超萌小羊攻佔台北101購物中心。（圖／Brooks Brothers提供）
▲滿滿超萌小羊攻佔台北101購物中心，全台限量 205 隻，建議售價1818元。（圖／Brooks Brothers提供）
而CACO呼應萬聖節，推出第二波《辛普森家庭》系列，主題圍繞黑暗詼諧的萬聖節風格，在經典T-Shirt、大學T及帽T上，描繪被X光機照射的透視霸子、溜滑板的骷髏霸子，或是坐在沙發上的骷髏荷馬一家。

▲CACO萬聖節在新光三越A11，驚喜打造辛普森主題快閃店。（圖／CACO提供）
▲CACO萬聖節在新光三越A11，驚喜打造辛普森主題快閃店。（圖／CACO提供）
並在新光三越A11搶先推出辛普森主題快閃店，展示《辛普森家庭》1:1原版等比大公仔，並重現辛普森全家坐在客廳上的經典場景，把大家腦海中再熟悉不過的畫面都搬進百貨公司；還會陸續進駐中山南西誠品、南紡夢時代。即日起於全台快閃店櫃位，消費任一辛普森系列商品（不限金額、不包含襪子），即送「風格海報」乙張（不挑款）。

▲CACO推出《辛普森家庭》系列第二波氛圍感單品。（圖／CACO提供）
▲CACO推出《辛普森家庭》系列第二波氛圍感單品，服裝990元～1390元。（圖／CACO提供）

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