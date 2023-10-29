T1／中信特攻86:77戰勝海神開季2連勝！飛克砍31分 完美融入球隊
新北中信特攻今（29）日在主場開幕戰，對決南霸天高雄全家海神，此役黃衫軍在第三節將分數給拉開，飛克狂砍31分11籃板，阿巴西得到17分6籃板3助攻，兩人攜手幫助球隊以86:77拿下勝利，開季取得2連勝。
記者黃建霖/新北報導
昨天在開幕戰擊敗臺南台鋼獵鷹，今天中信特攻又和聯盟首季總冠軍球隊海神進行交手，雙方這一場皆有主力球員沒有出賽，特攻這邊是林韋翰，海神則是胡瓏貿。
首節特攻本土長人譚傑龍發揮得不錯，命中2記三分球，海神則是布銳克曼和吳怡斌各得到7分，首節打完客隊以21:20領先1分。次節海神前段維持領先優勢，但該節最後3分半鐘居然一分未得，讓中信打出11:0高潮逆轉，進入中場時以39:36反超，阿巴西攻下11分為兩隊之冠。
易籃再戰後，阿巴西低位單打得手，將分數拉開到雙位數，于煥亞等海神射手還是投不進，被主場軍打出14:2的高潮，這一節中信攻勢傳導行雲流水，三節打完手握17分的領先優勢。
末節海神試圖趁著對方主力休息時反攻，一度追到只差10分，但魏嘉豪和飛克的兩記三分球澆熄客隊反撲氣焰。這場比賽特攻展現強大的側翼戰力，飛克狂砍兩隊最高的31分，阿巴西也有17分，而海神方面則以庫薩斯的20分18籃板為最佳。