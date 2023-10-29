巷仔內／連署遞件前紛擾不斷　郭台銘神隱低調！問鼎總統霸氣盡失

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郭台銘不僅面臨中國查稅危機，全台各地連署站賄選案遍地開花「賄聲賄影」，連郭辦也束手無策，僅能不斷勸導嚴格禁止違法行為，連署不可以有對價關係，民眾對於郭台銘連署站賄選案的負面形象不斷加深，郭本身民調也已長時間未突破10%大關。
郭台銘面臨內憂外患，已經連續六天無公開行程，原定23日要出席樹林忠興宮平安宴行程，也在當天早上臨時取消行程，找副手賴佩霞代為跑行程，僅昨（29日）低調出席「世界郭氏宗親會會員大會」，更傳出郭台銘近日萌生退意，隨即遭郭辦駁斥。
儘管郭台銘今天終於不再神隱，出席北台灣媽祖節，但並未安媒體聯訪，面對媒體追問也是全程不發一語，由郭辦發言人陳家頤代打，郭台銘在11月2日遞交連署書前，恐仍會持續噤聲。
郭台銘昨天出席郭氏宗親會時，提及他姓郭，唐朝大將郭子儀的郭，更喊話要團結合作。從歷史上來看，郭子儀平定「安史之亂」，並在歷史中被定位為英雄角色，不過，就在安史之亂後，唐朝即由盛轉衰，進入藩鎮割據局面，最終走向滅亡。
究竟郭台銘會成為像是郭子儀一般的英雄，實現其口中曾承諾的推動兩岸和平、在野整合？郭柯合作是否已經「撥雲見日」？抑或是，從風光宣布參選，最終以淡出螢光幕收場，如何避免郭台銘長年透過捐疫苗、捐款經營的企業家好形象，因為這次選戰改變其歷史定位，仍有待郭台銘下一步盤算。