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巷仔內／連署遞件前紛擾不斷　郭台銘神隱低調！問鼎總統霸氣盡失

▲鴻海創辦人郭台銘今天出席「北台灣媽祖文化節」巡安會香祈福活動。（圖／郭辦提供）
▲鴻海創辦人郭台銘今天出席「北台灣媽祖文化節」巡安會香祈福活動。（圖／郭辦提供）

記者林怡昕／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日深陷內憂外患，除了鴻海富士康遭中國查稅外，連署站賄選案連環爆，已經連續六天無公開行程，更被外界譏為「消失的郭台銘」，還被放話萌生退意，然而，郭台銘獨立參選的連署收件將在11月2日截止，郭在此前持續神隱噤聲，不過最終仍要回應民意，要郭柯合？要華麗轉身？抑或是參選到底？仍有待郭台銘下一步盤算。

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郭台銘獨立參選連署倒數4天，除了郭在月初時聲稱，連署數已經破30萬份，正式跨過連署門檻大關外，郭辦對於連署總份數一直是保密到家，僅稱會盡力衝高連署數量，不過，就在力拼衝高連署數之際，中方卻突然出手，對鴻海集團旗下「富士康」在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查。

郭台銘不僅面臨中國查稅危機，全台各地連署站賄選案遍地開花「賄聲賄影」，連郭辦也束手無策，僅能不斷勸導嚴格禁止違法行為，連署不可以有對價關係，民眾對於郭台銘連署站賄選案的負面形象不斷加深，郭本身民調也已長時間未突破10%大關。

郭台銘面臨內憂外患，已經連續六天無公開行程，原定23日要出席樹林忠興宮平安宴行程，也在當天早上臨時取消行程，找副手賴佩霞代為跑行程，僅昨（29日）低調出席「世界郭氏宗親會會員大會」，更傳出郭台銘近日萌生退意，隨即遭郭辦駁斥。

儘管郭台銘今天終於不再神隱，出席北台灣媽祖節，但並未安媒體聯訪，面對媒體追問也是全程不發一語，由郭辦發言人陳家頤代打，郭台銘在11月2日遞交連署書前，恐仍會持續噤聲。

郭台銘昨天出席郭氏宗親會時，提及他姓郭，唐朝大將郭子儀的郭，更喊話要團結合作。從歷史上來看，郭子儀平定「安史之亂」，並在歷史中被定位為英雄角色，不過，就在安史之亂後，唐朝即由盛轉衰，進入藩鎮割據局面，最終走向滅亡。

究竟郭台銘會成為像是郭子儀一般的英雄，實現其口中曾承諾的推動兩岸和平、在野整合？郭柯合作是否已經「撥雲見日」？抑或是，從風光宣布參選，最終以淡出螢光幕收場，如何避免郭台銘長年透過捐疫苗、捐款經營的企業家好形象，因為這次選戰改變其歷史定位，仍有待郭台銘下一步盤算。


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