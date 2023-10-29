LOL世界賽／韓國內戰高潮迭起！KT挺過地獄籤運 2:0淘汰DK晉8強
2023 LOL世界賽今（29）日來到瑞士制最後一天賽程，將決定最後3支晉級8強隊伍，首場就上演 LCK 韓國內戰，第3種子的 KT 正面迎擊第4種子 DK，雙方上演標準 LCK 風格的遊戲內容，透過大量的營運配合地圖物件的關鍵團戰來決定遊戲勝負，最後 KT 直落二擊敗 DK，還在首場上演大逆轉，KT 挺過瑞士制超硬賽程挺進8強，DK則遺憾以2勝3敗離開賽場。
記者張志浩／綜合報導
首場對局， KT 和 DK 都選出相當需要時間養成的發育陣容，雙方前期都盡量避免碰撞，透過營運穩定自身成長，本場首殺直到近15分鐘才出現，而率先搶到優勢的一方是 DK，搭配小龍爭奪，在23分鐘就以6比0的人頭數取得領先， 25分鐘 DK 將對方輔助擊殺準備吃巴龍，沒想到 KT 打出不科學團戰，一連串控制將 Showmaker 秒殺，中路 Bdd 的沙皇再大絕推4個，就算 DK 握有電龍魂優勢，後續也無力回天，KT 1比0領先。
BO3第二場，退無可退的 DK 全神貫注，同樣在遊戲前期取得不錯的人頭優勢，但 KT 刻意將資源投資在首次打世界賽的下路 Aiming 身上，透過營運也並未讓經濟差距拉開，24分鐘 KT 雖成功拿下巴龍，但卻輸了團戰，隨後對局進入白熱化階段，最關鍵的37分鐘，DK 在巴龍區嘗試開團，但下路傳奇 Deft 的亞菲利歐大絕卻未命中敵人， KT 抓準機會將傷害全灌擊殺 Deft 確立大節奏，最後一波團戰 Deft 仍被種技能針對無輸出空間，最後 KT 花費43分鐘，以2比0擊敗DK。
本場比賽結束後，LCK賽區連續多年都有4支隊伍進入8強的紀錄也中止，而 KT 在瑞士制階段分別對上BLG、DK、WBG、LNG、DK，通通都是中韓隊伍的地獄賽程仍強勢闖入8強；DK 則是無緣重返榮耀，且在下路 Deft 被淘汰後，也確立去年世界賽奪冠的成員，今年通通無緣闖入8強。