LOL世界賽瑞士制最後1天！8強名單將確認　賽程、賽況不斷更新

LOL世界賽／韓國內戰高潮迭起！KT挺過地獄籤運　2:0淘汰DK晉8強

▲2023 LOL世界賽瑞士制最後一天，首場上演 LCK 內戰， KT 以直落二擊敗 DK，成功挺進8強。（圖／PCS YouTube）
▲2023 LOL世界賽瑞士制最後一天，首場上演 LCK 內戰， KT 以直落二擊敗 DK，成功挺進8強。（圖／PCS YouTube）

記者張志浩／綜合報導

2023 LOL世界賽今（29）日來到瑞士制最後一天賽程，將決定最後3支晉級8強隊伍，首場就上演 LCK 韓國內戰，第3種子的 KT 正面迎擊第4種子 DK，雙方上演標準 LCK 風格的遊戲內容，透過大量的營運配合地圖物件的關鍵團戰來決定遊戲勝負，最後 KT 直落二擊敗 DK，還在首場上演大逆轉，KT 挺過瑞士制超硬賽程挺進8強，DK則遺憾以2勝3敗離開賽場。

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首場對局， KT 和 DK 都選出相當需要時間養成的發育陣容，雙方前期都盡量避免碰撞，透過營運穩定自身成長，本場首殺直到近15分鐘才出現，而率先搶到優勢的一方是 DK，搭配小龍爭奪，在23分鐘就以6比0的人頭數取得領先， 25分鐘 DK 將對方輔助擊殺準備吃巴龍，沒想到 KT 打出不科學團戰，一連串控制將 Showmaker 秒殺，中路 Bdd 的沙皇再大絕推4個，就算 DK 握有電龍魂優勢，後續也無力回天，KT 1比0領先。

▲DK 在本屆世界賽瑞士制最後一天敗給 KT，無緣最終8強。（圖／PCS YouTube）
▲DK 在本屆世界賽瑞士制最後一天敗給 KT，無緣最終8強。（圖／PCS YouTube）
BO3第二場，退無可退的 DK 全神貫注，同樣在遊戲前期取得不錯的人頭優勢，但 KT 刻意將資源投資在首次打世界賽的下路 Aiming 身上，透過營運也並未讓經濟差距拉開，24分鐘 KT 雖成功拿下巴龍，但卻輸了團戰，隨後對局進入白熱化階段，最關鍵的37分鐘，DK 在巴龍區嘗試開團，但下路傳奇 Deft 的亞菲利歐大絕卻未命中敵人， KT 抓準機會將傷害全灌擊殺 Deft 確立大節奏，最後一波團戰 Deft 仍被種技能針對無輸出空間，最後 KT 花費43分鐘，以2比0擊敗DK。

本場比賽結束後，LCK賽區連續多年都有4支隊伍進入8強的紀錄也中止，而 KT 在瑞士制階段分別對上BLG、DK、WBG、LNG、DK，通通都是中韓隊伍的地獄賽程仍強勢闖入8強；DK 則是無緣重返榮耀，且在下路 Deft 被淘汰後，也確立去年世界賽奪冠的成員，今年通通無緣闖入8強。

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