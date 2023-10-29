明年要再來 高雄萬聖節大遊行陳其邁與6萬民眾街上搞怪
高雄市首次萬聖節大遊行（28）日晚間熱鬧登場，以「萌鬼萬聖夜」為變裝主題，融入臺灣文化元素，吸引6萬民眾與親子們闔家上街變裝搞怪，裝扮成「鞋貓劍客」的市長陳其邁也與市民朋友上街討糖；遊行隊伍綿延不斷，引起熱烈回響，民眾都期待繼續辦下去，直呼明年要再來。參與民眾精心裝扮，隊伍綿延不斷，讓昨天high爆整個高雄夜晚。
記者郭凱杰／高雄報導
遊行現場有如跨時代中國鬼與西洋鬼與各式創意角色的大集合，有殭屍道長與捧著自己頭的鬼娃新娘，現場也出現超過兩個人高的紫色恐龍和大型南瓜車一比高下，波力救援小英雄和超速照相桿也成為最萌的對比，各式萌甜酷炫的民眾裝扮讓人目不暇給。遊行沿線補給站的糖果也被大家一掃而空，親子們一路上一起「不給糖就搗蛋」成為彼此心中雋永的回憶。
五福二路派出所更成為臨時補給站，大家爭相與帥氣的警察拍照，儼然就是人民心目中最棒的保母，安娜貝爾也化身反詐騙的宣導大使，藉著遊行活動與名偵探柯南一起打擊犯罪。熱情的中央公園商圈、新崛江商圈店家以及英迪格酒店也加入了討糖友善店家與市民朋友同歡。
市民們希望市府團隊明年能繼續舉辦萬聖節大遊行活動，讓幸福的家庭日活動綿綿不斷，成為高雄市民的幸福記憶，讓每位參與的大小朋友年年說聲萬聖節快樂，也讓大家年年激發創意裝扮不同造型，一起遊行。