許光漢、林柏宏、吳慷仁都來了！5男神驚喜現身金馬「表演論壇」
「金馬60電影論壇」邀請本屆金馬獎最佳男主角與新導演入圍者齊聚一堂，暢談表演與創作的甘苦與心得。其中「表演論壇」集結許光漢、林柏宏、阮經天、吳慷仁、王柏傑5位男神，顏值與實力爆表的強大組合，勢必再掀起一波搶票風潮。
記者黃雅琪／綜合報導
「表演論壇」邀請《關於我和鬼變成家人的那件事》雙料入圍本屆金馬獎最佳男主角的許光漢、林柏宏，和以《周處除三害》2度挑戰金馬影帝的阮經天、以《富都青年》首度提名金馬的金鐘視帝吳慷仁，以及今年甫以《疫起》獲得台北電影獎影帝的王柏傑。5位準影帝將面對面交流表演心法，分享詮釋角色過程中遇上的種種挑戰與突破。
「新導演論壇」則邀來演而優則導，以《愛是一把槍》奪得威尼斯影展未來之獅獎的李鴻其、以《富都青年》獲得金馬獎7項提名的馬來西亞導演王禮霖、創作《年少日記》入圍金馬獎最佳劇情片等5項提名的香港編導卓亦謙、以《大山來了》同時入圍新導演和原著劇本的孫杰，與執導《這個女人》的青年藝術家阿爛。5位入圍本屆金馬獎最佳新導演的新銳，將一同娓娓道來如何踏上生涯首部長片作品的創作之路，與沿途付出的心血和努力。
兩場論壇將在11月23日台北文創大樓14樓文創會所接連展開，11月8日下午1點起於金馬官網活動頁面開放報名。無法到場者，亦可鎖定金馬YouTube與LINE TODAY頻道，活動後將播出完整影像。