台南慈濟新芽獎學金頒獎典禮 3位學子懷感恩心分享生命歷程

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台南市教育局長鄭新輝致詞鼓勵學子都要有樂觀的心，學習慈濟人樂善好施、施比受更有福的精神，更要秉持感恩的心幫助需要幫助的人。
台南大學校長陳惠萍表示，學會感恩，路會無限寬廣。遇到困難雖然可以用自己的力量克服，但如果能有人在身邊陪伴，路會走得更好、更正。感恩慈濟這麼多年來對教育的投入，祝福每個學生未來都能成為社會穩定的力量。
獲得今年總統教育獎的陳柏元就讀北門農工3年級，18歲那年因車禍導致重度肢體障礙，每天如刀割般持續24小時的神經痛更是讓他放棄自己，但母親的愛讓他醒悟，透過強烈的意志力不斷復健，成為身障運動選手。慈濟提供陳柏元學費、復健器材費，支持他朝身障選手前進。陳柏元2022年代表台南市參加全國身心障礙運動會，獲得鉛球、鐵餅、標槍3面銀牌。目前陳柏元擔任台南市脊髓損傷者協會理事長，透過擔任生命教育講師的力量，傳遞正能量。
陳柏元的輔導老師陳蕙如提到，柏元曾說過：「不想成為一灘爛泥」，這般不服輸的精神也打動了她。陳柏元非常感恩他的學校老師、居服員，以及贈送他身障子母車的「愛的小飛俠行動關懷團隊」發起人，他也在眾人面前向母親說我愛你，令人動容。
另一位學生阿辰因2020年罹癌不得不休學治療，隔年病況穩定後復學。目前就讀台南某國立大學，成績優異。2022年參加慈濟善化課輔班擔任大學伴工讀，至今仍持續指導弱勢學子課業學習，更在2023年到慈濟台南分會擔任社服工讀生，過去個性內斂的阿辰，也在課輔班慢慢變得較開朗。
目前就讀清大電機系的阿翰因母親罹癌、父親獨自維持生計，經濟壓力沉重，經慈濟介入關懷列為長期濟助穩定家中經濟生活，並持續提供阿翰與妹妹的學費。阿翰2022年由學校協助申請獎學金及資助，到美國柏克萊大學進修2個月，開拓國際視野。阿翰表示，這趟學習讓他對於自己的未來方向不再設限，未來他要朝跨領域學習，多方攝取AI、生物、晶片、資工、電機等知識。阿翰表示，受到各方的協助有太多感恩，更要用心規劃自己的未來，回饋社會。