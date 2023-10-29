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台南慈濟新芽獎學金頒獎典禮 3位學子懷感恩心分享生命歷程

▲台南慈濟今(29)日上午舉辦慈濟新芽獎學金頒獎典禮，共243位學子獲獎（圖／記者林怡孜攝，2023,10,29）
▲台南慈濟今(29)日上午舉辦慈濟新芽獎學金頒獎典禮，共243位學子獲獎（圖／記者林怡孜攝，2023,10,29）

記者林怡孜/台南報導

台南慈濟今(29)日上午舉辦慈濟新芽獎學金頒獎典禮，共243位學子獲獎。獲得「學習領域獎」的學子中，有3位曾因身體或家庭因素一度中斷學業，但他們不因此阻擋求學之路，復學後也都保持優異成績。今天他們也分享了自身經歷及努力的過程，感恩所有幫助過他們的人。台南市教育局長鄭新輝與台南各校師長也出席致意。

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台南市教育局長鄭新輝致詞鼓勵學子都要有樂觀的心，學習慈濟人樂善好施、施比受更有福的精神，更要秉持感恩的心幫助需要幫助的人。


台南大學校長陳惠萍表示，學會感恩，路會無限寬廣。遇到困難雖然可以用自己的力量克服，但如果能有人在身邊陪伴，路會走得更好、更正。感恩慈濟這麼多年來對教育的投入，祝福每個學生未來都能成為社會穩定的力量。

▲頒獎典禮中播放陳柏元影片，他以自身經歷鼓勵大眾，傳遞善能量（圖／記者林怡孜攝，2023,10,29）
▲頒獎典禮中播放陳柏元影片，他以自身經歷鼓勵大眾，傳遞善能量（圖／記者林怡孜攝，2023,10,29）
獲得今年總統教育獎的陳柏元就讀北門農工3年級，18歲那年因車禍導致重度肢體障礙，每天如刀割般持續24小時的神經痛更是讓他放棄自己，但母親的愛讓他醒悟，透過強烈的意志力不斷復健，成為身障運動選手。慈濟提供陳柏元學費、復健器材費，支持他朝身障選手前進。陳柏元2022年代表台南市參加全國身心障礙運動會，獲得鉛球、鐵餅、標槍3面銀牌。目前陳柏元擔任台南市脊髓損傷者協會理事長，透過擔任生命教育講師的力量，傳遞正能量。

  

陳柏元的輔導老師陳蕙如提到，柏元曾說過：「不想成為一灘爛泥」，這般不服輸的精神也打動了她。陳柏元非常感恩他的學校老師、居服員，以及贈送他身障子母車的「愛的小飛俠行動關懷團隊」發起人，他也在眾人面前向母親說我愛你，令人動容。

▲陳柏元及母親感恩曾經幫助過他們的慈濟師兄姐（圖／記者林怡孜攝，2023,10,29）
▲陳柏元及母親感恩曾經幫助過他們的慈濟師兄姐（圖／記者林怡孜攝，2023,10,29）
另一位學生阿辰因2020年罹癌不得不休學治療，隔年病況穩定後復學。目前就讀台南某國立大學，成績優異。2022年參加慈濟善化課輔班擔任大學伴工讀，至今仍持續指導弱勢學子課業學習，更在2023年到慈濟台南分會擔任社服工讀生，過去個性內斂的阿辰，也在課輔班慢慢變得較開朗。


目前就讀清大電機系的阿翰因母親罹癌、父親獨自維持生計，經濟壓力沉重，經慈濟介入關懷列為長期濟助穩定家中經濟生活，並持續提供阿翰與妹妹的學費。阿翰2022年由學校協助申請獎學金及資助，到美國柏克萊大學進修2個月，開拓國際視野。阿翰表示，這趟學習讓他對於自己的未來方向不再設限，未來他要朝跨領域學習，多方攝取AI、生物、晶片、資工、電機等知識。阿翰表示，受到各方的協助有太多感恩，更要用心規劃自己的未來，回饋社會。


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