亞洲規模最大同志遊行在台灣！累計近18萬人上街　精彩亮點一次看

「新政治提款機」遭臉譜黑衣人包圍　柯文哲：先罵別人再說被欺負

▲民眾黨主席柯文哲出席立委張其祿競總開幕茶會。（圖／記者朱永強攝，2023.10.29）
▲民眾黨主席柯文哲出席立委張其祿競總開幕茶會。（圖／記者朱永強攝，2023.10.29）

記者邱新博／台北報導

新竹市政府（28）日舉辦萬聖節大遊行，結果遊行隊伍中出現一名民眾扮成「新政治提款機」嘲諷新竹市長高虹安，卻遭到8名畫有八家將臉譜男性包圍，還在一旁抽菸、嚼檳榔，阻止前行，警方還上前關切，掀起爭議。而民眾黨主席柯文哲今天則說，「有時候你先去罵人家，然後人家回罵你，你說人家欺負你，為什麼一開始要用攻擊性的行為。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹市長高虹安上任之後爭議不斷，結果就在市政府舉辦的萬聖節大遊行活動中，由粉專「新竹市新政治」設計的「新政治提款機」也出現在其中，上頭的圖文、按鈕嘲諷了許多有關高虹安爭議事件，如果小朋友靠近的話還可以領到可樂糖果、咖啡即溶包，不少民眾感到新鮮，都與其提款機來個合照。

不過在萬聖節遊行的隊伍當中，卻突然出現8名頭戴鴨舌帽、黑外套的年輕男性團團圍住提款機，不讓民眾靠近，甚至還當場直接在提款機本機的周圍開始抽菸、嚼檳榔，現場人潮眾多，不少民眾感到非常反感，警方也對此上前關切，雙方一度與發生口角，最後抽菸的男子也一哄而散離開現場。

柯文哲今天於立委張其祿競總成立茶會受訪談到此事表示，「有時候你先去罵人家，然後人家回罵你，你說人家欺負你，為什麼一開始要用攻擊性的行為。」他說，民眾黨在這次的選舉訴求社會和諧、政黨和解與兩岸和平，尤其他很強調社會和解，為什麼立法院要打來打去，甚至是杯葛議事，自己覺得很奇怪，把這些時間拿來做事不是很好嗎？

時代力量立委邱顯智則指出，他昨天看到好多孩子、爸爸媽媽用心地為自己裝扮，很遺憾新政治提款機遭到畫臉黑衣人包圍的爭議，讓整個活動蒙上陰影，新竹市長高虹安務必查明真相、追究相關責任，別讓歡樂的新竹萬聖節遊行抹上黑影。

邱顯智說，透過諷刺的裝扮來表達意見，這是各項遊行很常見的狀況，讓不同的意見都能夠順利表達，不被壓制或是發生衝突，捍衛各方的言論自由，這是執政者的責任，「在這點上，新竹市警方的處理是不及格的。」

邱顯智認為，當黑衣人脫離家將開臉的信仰脈絡、畫上家將臉譜，在許多孩子的現場抽煙嚼檳榔，警方就應該介入處理排除，而非站在旁邊蒐證而已，而當黑衣人包圍提款機，嚇到想要合照的孩子、讓想要合照的市民有所遲疑，已經干涉提款機的表意自由，警方就應該有所作為。

藍白合霧裡看花！侯友宜台中輔選暗批柯文哲　下一場牽手蔡壁如

柯文哲再批陳吉仲「做的很爛」　只會大撒幣形同每天吃類固醇

傳擬將中配納進不分區名單　柯文哲：有爭議就不去外交國防委員會

傳明與朱立倫見面　柯文哲：一場一場開到有共識為止

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞