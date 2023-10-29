「新政治提款機」遭臉譜黑衣人包圍　柯文哲：先罵別人再說被欺負

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不過在萬聖節遊行的隊伍當中，卻突然出現8名頭戴鴨舌帽、黑外套的年輕男性團團圍住提款機，不讓民眾靠近，甚至還當場直接在提款機本機的周圍開始抽菸、嚼檳榔，現場人潮眾多，不少民眾感到非常反感，警方也對此上前關切，雙方一度與發生口角，最後抽菸的男子也一哄而散離開現場。
柯文哲今天於立委張其祿競總成立茶會受訪談到此事表示，「有時候你先去罵人家，然後人家回罵你，你說人家欺負你，為什麼一開始要用攻擊性的行為。」他說，民眾黨在這次的選舉訴求社會和諧、政黨和解與兩岸和平，尤其他很強調社會和解，為什麼立法院要打來打去，甚至是杯葛議事，自己覺得很奇怪，把這些時間拿來做事不是很好嗎？
時代力量立委邱顯智則指出，他昨天看到好多孩子、爸爸媽媽用心地為自己裝扮，很遺憾新政治提款機遭到畫臉黑衣人包圍的爭議，讓整個活動蒙上陰影，新竹市長高虹安務必查明真相、追究相關責任，別讓歡樂的新竹萬聖節遊行抹上黑影。
邱顯智說，透過諷刺的裝扮來表達意見，這是各項遊行很常見的狀況，讓不同的意見都能夠順利表達，不被壓制或是發生衝突，捍衛各方的言論自由，這是執政者的責任，「在這點上，新竹市警方的處理是不及格的。」
邱顯智認為，當黑衣人脫離家將開臉的信仰脈絡、畫上家將臉譜，在許多孩子的現場抽煙嚼檳榔，警方就應該介入處理排除，而非站在旁邊蒐證而已，而當黑衣人包圍提款機，嚇到想要合照的孩子、讓想要合照的市民有所遲疑，已經干涉提款機的表意自由，警方就應該有所作為。