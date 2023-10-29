喜宴禮金該包多少？她曾包1600「被新娘痛罵」　行情懶人包快來看

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這段成年往事曝光引發網路熱議，不少鄉民開始好奇「吃喜宴到底要包多少，才不會惹人不悅？」眾多網友也紛紛點出心中價碼「如果內心覺得這位只想包2千以下，我乾脆直接拒絕不去，反正一定只是淡淡之交，幹嘛去花2千陪笑呢」、「現在雙北包2開頭會被笑」、「我都包3600」、「上餐廳網站查一桌婚宴大約的桌錢，然後再多加一點」。
📍喜宴禮金包多少不失禮？懶人秘訣一次看
《NOWnews懶人包》過去也整理過喜宴禮金的懶人秘訣以及注意事項
流水席、一般餐廳這樣包
點頭之交：1,200～1,600（1人出席）、2,200～2,600（2人出席）
普通朋友：1,600～2,000（1人出席）、2,600～3,000（2人出席）
重要朋友：2,200～2,600（1人出席）、3,200～3,600（2人出席）
家人、麻吉：3,200～3,600（1人出席）、3,600以上（2人出席）
婚宴會館、三星級飯店這樣包
點頭之交：1,600～2,000（1人出席）、2,600～3,000（2人出席）
普通朋友：2,200～2,600（1人出席）、3,200～3,600（2人出席）
重要朋友：3,200～3,600（1人出席）、4,200～4,600（2人出席）
家人、麻吉：3,600以上（1人出席）、6,000以上（2人出席）
五星級飯店、高級餐廳這樣包
點頭之交：2,000～2,600（1人出席）、3,200～3,600（2人出席）
普通朋友：2,600～3,200（1人出席）、3,200以上（2人出席）
重要朋友：3,200～3,600（1人出席）、3,600以上（2人出席）
家人、麻吉：3,600以上（1人出席）、6,000～6,600（2人出席）