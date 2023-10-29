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喜宴禮金該包多少？她曾包1600「被新娘痛罵」　行情懶人包快來看

▲近期好日子特別多，許多人都收到了「紅色炸彈」喜帖，但對於該包多少金額才不會惹人講閒話，也一直是困擾賓客的長青議題。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近期好日子特別多，許多人都收到了「紅色炸彈」喜帖，但對於該包多少金額才不會惹人講閒話，也一直是困擾賓客的長青議題。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅／綜合報導

近期好日子特別多，許多人都收到了「紅色炸彈」喜帖，但對於該包多少金額才不會惹人講閒話，也一直是困擾賓客的長青議題。而近期又有閨蜜結婚包1600元，慘遭新娘絕交的事件發生，這讓鄉民開始好奇「現代人結婚吃喜宴到底要包多少？」對此，也有過來人點出考量關鍵「地區、餐廳等級都要考慮到！」

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日前有一位女網友於《匿名公社》上發文分享，自己10年前出席國中好姐妹的婚禮，當時雙方已經認識快13年，而當事人那時只是一個月收入22K到23K左右的小秘書，獨自參加婚禮的她決定準備包1600禮金給新娘。沒想到，新娘事後看完禮金簿後，氣得打電話質問她「我們這麼多年的姐妹情份只值1600嗎？」

▲2023兔年紅包行情一次看，包給父母的紅包、小孩壓歲錢這樣包。（示意圖／取自photoAC）
▲喜宴禮金包多少不失禮？懶人秘訣一次看。（示意圖／取自photoAC）
這段成年往事曝光引發網路熱議，不少鄉民開始好奇「吃喜宴到底要包多少，才不會惹人不悅？」眾多網友也紛紛點出心中價碼「如果內心覺得這位只想包2千以下，我乾脆直接拒絕不去，反正一定只是淡淡之交，幹嘛去花2千陪笑呢」、「現在雙北包2開頭會被笑」、「我都包3600」、「上餐廳網站查一桌婚宴大約的桌錢，然後再多加一點」。

📍喜宴禮金包多少不失禮？懶人秘訣一次看

《NOWnews懶人包》過去也整理過喜宴禮金的懶人秘訣以及注意事項

流水席、一般餐廳這樣包
點頭之交：1,200～1,600（1人出席）、2,200～2,600（2人出席）
普通朋友：1,600～2,000（1人出席）、2,600～3,000（2人出席）
重要朋友：2,200～2,600（1人出席）、3,200～3,600（2人出席）
家人、麻吉：3,200～3,600（1人出席）、3,600以上（2人出席）

婚宴會館、三星級飯店這樣包
點頭之交：1,600～2,000（1人出席）、2,600～3,000（2人出席）
普通朋友：2,200～2,600（1人出席）、3,200～3,600（2人出席）
重要朋友：3,200～3,600（1人出席）、4,200～4,600（2人出席）
家人、麻吉：3,600以上（1人出席）、6,000以上（2人出席）

五星級飯店、高級餐廳這樣包
點頭之交：2,000～2,600（1人出席）、3,200～3,600（2人出席）
普通朋友：2,600～3,200（1人出席）、3,200以上（2人出席）
重要朋友：3,200～3,600（1人出席）、3,600以上（2人出席）
家人、麻吉：3,600以上（1人出席）、6,000～6,600（2人出席）

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