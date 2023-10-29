LOL世界賽瑞士制最後1天！8強名單將確認　賽程、賽況不斷更新

中職季後賽／樂天、統一搶聽牌！桃園棒球場天氣、降雨機率一次看

▲2023年中華職棒季後挑戰賽G2，今（28）日傍晚5時在桃園國際棒球場開打。（圖／記者林柏年攝）
▲2023年中華職棒季後挑戰賽G2，今（28）日傍晚5時在桃園國際棒球場開打。（圖／記者林柏年攝）

記者張志浩／綜合報導

2023年中華職棒季後挑戰賽，今（28）日傍晚5時來到桃園國際棒球場開打，統一獅和樂天桃猿目前系列賽以1比1平手，據中央氣象署資料顯示，今日桃園在午後有些局部短暫雨，晚上氣溫約落在攝氏22至23度，降雨機率為20％，但體感還算舒適，《NOWnews今日新聞》也持續為各位球迷準備賽程轉播懶人包

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中央氣象署指出，受到東北季風影響，北台灣氣溫較寒涼，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨的天氣，中華職棒季後挑戰賽在傍晚5點開打，天氣放晴機率較高，夜晚降雨機率低，僅20％，風力並不大，風向為東北風。

▲中職季後挑戰賽持續在台南棒球場進行，近期中南部地區降雨機率較低，對比賽影響小。（圖／中央氣象署提供）
▲中職季後挑戰賽第二站來到桃園棒球場進行，雖然東北季風持續影響，氣溫較低，但降雨機率不高，對比賽影響小。（圖／中央氣象署提供）
在氣溫部分，桃園國際棒球場今日晚上6時至9時，氣溫約落在攝氏23度、體感攝氏24度，晚上9時氣溫約落在攝氏22度、體感攝氏23度，整體感受有些涼意，比賽結束前體感可能還會更涼，球迷可多準備衣物以備不時之需。

氣象署指出，明日至週二水氣逐日減少，維持東北到偏東風環境，西半部天氣較穩定，白天高溫普遍都可達到攝氏30度，但夜間有「輻射冷卻」作用，低溫普遍有機會降至攝氏20至22度左右，日夜溫差大，迎風面的東北部受到大氣低層水氣影響，雲量仍較多，東北角、北海岸、宜蘭、北花蓮沿岸降雨的機會高，雨勢也可能比較大。

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