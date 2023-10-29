時代的眼淚！他路邊目擊「麵包車」超感動 萬人共鳴：味道忘不了
街頭上看到時代的眼淚！許多人小時候肯定看過，在街頭小巷內上穿梭的麵包車，只要聽到廣播聲，就知道有美味的麵包可以買，不過隨著現代人生活型態改變，現在已經很少能看到麵包車了。但近期有民眾再度於街頭目擊麵包車，忍不住拍下照片分享，隨即掀起大批網友共鳴。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享一張照片，只見一輛廂型車在路邊小巷弄中停下，後車廂們則是打開的，裡面的架子擺放著大量的麵包，這是有點年紀的人才能一眼就看出的「行動麵包車」，也讓原PO人不住感嘆「時代的眼淚，能懂的有多少！」
照片短時間內就吸引超過萬人按讚，許多網友的童年回憶也被勾起，紛紛留言大喊「我喜歡他上面賣的，三角形的巧克力蛋糕，他雖然只有，簡單的一層奶油，但對我來說，他裝的是我小時候期待他的味道」、「奶油麵包、肉鬆麵包、炸彈麵包、蔥花麵包、草莓夾心...滿滿的美味與回憶」、「這種車的麵包我都買爆，從裡面散發出來的麵包香，不是現今的麵包店可以比的...」、「小時候最期待麵包車開進來家裡前面的空地了 只要$5、$10的年代」。
有不少人分享目前仍有看到麵包車的秘境「我家很常出現啊，在基隆這邊」、「南港遠東智慧園區旁邊的麵包車，傍晚出現」、「達觀A1社區外二、四下班時間都有喔，賣的人也很客氣」、「板橋都還有看到」。