藍白政黨協商明登場 朱立倫：談共有政策、立委選舉、總統候選人
國民黨、民眾黨明天將舉行「政黨協商」，並由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲進行對談，朱立倫今（29）日強調，明天對談是黨對黨，談的重點比較是偏向於共有政策、立委選舉、總統候選人，也強調「有機會的話，相信一定是侯市長、跟朱立倫、跟柯文哲談」。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天和國民黨總統參選人侯友宜出席「全國客家挺侯後援會」成立大會，會前接受媒體聯訪時，朱立倫說，明天是國民黨跟民眾黨的見面，會盡力的把已經比較有共識的部分完成，如果還沒有共識的，相信侯友宜跟自己都隨時願意盡最大的努力，來完成最後的目標，「我常常講說整合不到最後關頭，我們絕不放棄整合」。
朱立倫表示，明天是黨對黨，談的重點比較是偏向於共有政策、立委選舉、總統候選人，這幾項議題應該要有怎麼樣的基本態度、最後的方法，也許明天有時間會談一些，但是有機會的話，相信一定是侯友宜跟自己跟柯文哲談。
至於政黨協商最終期限是哪一天？朱立倫說，昨天侯友宜也講了一句話是最重要的，就是越快越好，因為其實有太多的支持者已經從不耐轉為憤怒，不希望這影響最後的整合結果，所以過程當中有最大的誠心、耐心、同理心，但是畢竟所有的支持者還是心中是希望越快越好，會努力完成。