中職季後賽／蘇智傑感冒無礙照樣開轟 本季打黃子鵬特別順的秘訣
中職34年季後挑戰賽統一獅雖然先帶著一勝優勢，但遭到樂天桃猿扳平戰局，季後挑戰賽G2在少了林安可的情況下，打線火力勢必遭受影響，此戰擔任第三棒的蘇智傑能否延續火力也變得重要，他表示，昨天開轟後感覺不錯。
記者路皓惟/桃園報導
本季例行賽蘇智傑出賽111場，打擊三圍.300/.391/.447，擊出12轟、貢獻76分打點，兩項數據都在近3年最佳，不過上、下半季的打擊成績有明顯落差，其中全壘打方面上半季敲出9轟，下半季只有3轟，10月打擊率降至.250。
昨日從樂天洋投威能帝手中開轟後，蘇智傑似乎找回長打手感，「感覺是還不錯，心態是平常心面對，沒有太大的改變。」
近期統一獅球員有流感的狀況，蘇智傑表示，除了感冒一直咳嗽之外，其他感覺都還不錯，也不會影響上場比賽。
今日樂天派出下勾黃子鵬登板，蘇智傑生涯對他打得頗有心得，生涯對戰打擊率.286，敲出6支二壘安打和3支全壘打，本季對戰打擊率高達.364，也有從他手中開轟，蘇智傑說：「左打相對右打，比較好看球，把自己好球帶顧好，攻擊自己想要的球路。」
林安可受傷對統一獅打線影響不小，蘇智傑要扛起火力，「棒球是團隊運動，不一定要把攻擊重擔都放在自己身上，但他缺陣對戰力影響很大，會盡力把自己的工作做好。」