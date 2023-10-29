「影響恐微乎其微」！李克強因病猝逝 學者不認為中國政局將改變
中國國務院前總理李克強27日傳出因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲，由於消息十分突然，加上長期以來「習下李上」的說法不斷，導致外界質疑李克強死因不單純；然而有學者認為，儘管李克強之死引來大批民眾哀悼與討論，但在習近平任期內掌握權力核心的態勢下，李幾乎沒有實權，對於中國政局實際影響其實仍有限。
國際中心楊智傑／綜合報導
李克強在2013年3月被任命為國務院總理，但習近平和李克強是勢均力敵的黨內政敵，兩人治理路線的不同經常在許多政策上展現，例如習李兩人對抗疫、經濟政策不同調，導致內部官員不太知道該聽誰的，甚至影響中國國家發展步調。
《德國之聲》指出，政治大學名譽教授丁樹範認為李克強在習近平時代「一點影響力都沒有」，尤其是因為習近平將過去中共「共治」的政治慣例去除，將總理權力架空外，還找來曾擔任副總理的王岐山打貪，王岐山的影響力甚至可說是高過李克強，為此丁樹範認為，在受制於權力被架空下，李克強能「平安下莊」就已經很不錯了。
華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻也提到，李克強的離世對目前中國政局不會有太大影響，因為李克強在位期間就受到「習核心」掌權影響沒有什麼改變能力，去世後其影響只是更加微乎其微。