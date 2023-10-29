李善均染毒初檢「陰性」！韓媒爆他封口裝傻 律師出面說話了
韓國演員李善均被踢爆吸毒，神隱多日終於露臉，昨（28）日正式接受警方約談，公開向大眾鞠躬致歉，哽咽說道對不起家人，不過初步審訊的簡易試劑檢查結果出爐，竟是呈現「陰性」，警方將收集李善均的毛髮與尿液，送交科學單位做更精細的檢測，韓媒一度傳出他在警局行使緘默權，對訊問一律封口，律師今也出面否認此說法。
記者江芷稜／綜合報導
李善均昨一臉憔悴現身警局，白襯衫搭黑西裝，表情相當嚴肅，經1小時偵訊後受訪，只表示會誠實接受調查，不願正面回答吸毒問題，交出手機後離去，警方扣押其手機和車輛，將進行採證工作，分析他與供毒者對話釐清案情。
李善均的簡易試劑試毒結果今日出爐，證實為「陰性」，不過該初步檢查只能針對5到10天內有吸毒者，測出陽性反應，無法驗出長期吸毒者，警方另對李善均採集毛髮及尿液，將送往國立科學搜查研究院檢驗，結果還需等待1個月才會出爐，了解他具體吸食藥品種類。
韓媒一度傳出，李善均不配合警方調查，在應訊時拒絕陳述犯罪過程，在律師指導下全程使用緘默權，保持沉默，不願誠實回答吸毒始末，其律師緊急出面解釋，當天只是初步調查，後續會有正式訊問，屆時李善均會誠實面對，絕無藐視法律之意。
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