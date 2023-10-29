李克強猝死只是其一！中國今年「66名高官」密集病亡 普遍為黨員
中國前總理李克強於2023年10月27日突發心臟病去世，享年68歲。消息傳出後，外界發現黨媒頭條基本由習近平的新聞占據，刻意淡化李克強之死，但有媒體發現不僅是這名中國前總理在今年驚傳病亡消息，光是10月份至今就已經有7名年齡不超70歲的中共高級官員病亡，今年統計下來更是至少有66名中共省部級高官病亡。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官方媒體央視宣布國務院前總理李克強，在上海休息時因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海去世，然而消息發出後幾乎普遍將評論區留言關閉，過了3天後黨媒新華網、北京的新京報更直接撤下李克強訃告。《大紀元》報導指出，在官方淡化李克強死訊同時，今年以來已經有多名中共官員病亡，年齡也均不超70歲。
報導指出，2023年截至10月10日為止，至少就有66名中國政府省部級高官病亡，其中有58人為中共黨員，約佔87.9%，另外6人是所謂民主黨派成員、2人是無黨派，其中包含重慶市委常委、兩江新區黨工委書記張鴻星與原三亞市委書記、廣西政協原副主席嚴朝君甚至都不滿60歲。
《大紀元》統計，2023年1月至10月逐月病亡高官人數分別為：24、7、6、7、4、2、3、8、3、2人；今年至10月為止，中國也傳出逾20名高校教授的密集病亡，另有5名來自科學院與工程院的中國院士接連「因病醫治無效」而亡，教授與院士死者亦普遍多為中共黨員。
此外，在宣布李克強死訊的同一天，於新冠疫情大流行期間帶領中國抗疫的中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，也傳出因病去世的消息，享壽60歲，也成為10月病亡的高官第二人。