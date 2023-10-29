新北原住民族聯合文化活動登場 副市長宣布55歲族人享健保補助
2023國際小米年新北市原住民族聯合文化活動今（29）日在板橋第一運動場熱鬧舉辦，新北市副市長劉和然代理市長侯友宜邀請馬紹爾群島共和國大使館新任大使卡蒂爾出席共襄盛舉，並宣布至明年元旦起，設籍滿一年、年滿55歲的原住民族人即能獲得健保補助，也將辦理原住民族微型保險，穩定族人家庭生活。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，文化即是一個族群的生活態樣，原民朋友透過聯合文化活動展現傳統祭儀的感恩祈福儀式、跨族群攜手大圍舞等原味十足的文化表演，讓更多人了解原民文化，也能將原民朋友特有慶典、習俗、舞蹈等文化傳承下去。
劉和然指出，除年滿55歲的設籍新北市的原住民族人能獲得健保補助外，另外提供設籍15足歲至65歲的原住民族人遭逢意外事故時獲得保障，辦理原住民族微型保險，穩定族人家庭生活。
新北市政府原住民族行政局表示，市府致力建立友善原住民族文化發展及傳承的環境，推動原住民族教育及語言，活動從現場司儀的開場與主持、祭儀及文化表演中都可以聽到族語的展現，希望各族群有更多機會可以開口說族語，帶動大家在生活中即可開口說，讓更多族人認識自己的族語，將其一代代傳承下去。