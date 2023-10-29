臺北文創天空創意節優選作品出爐！科學解夢儀器獲120萬贊助
你知道自己的夢想是什麼顏色嗎？由臺北文創基金會主辦、左腦創意統籌規劃的2023「臺北文創天空創意節」優選作品聯展，昨（28）日宣布從189件參賽提案中脫穎而出的2組優選組品，包括《你做了什麼顏色的白日夢》、《射線景觀》，科學的解夢儀器和運用流體力學，將高速運轉狀態下的毛線形塑出一棵樹的微觀生態的創意作品，甫亮相就吸引了許多人迫不及待地想要走近體驗。
記者江芷稜／綜合報導
《臺北文創天空創意節》經過嚴格的三階段評審，最終由科技藝術團隊「穀米機工」以作品《你做了什麼顏色的白日夢》勇奪「潛力新銳」組優選，獲得120萬製作費；新銳藝術家邱馳鑽研數年完成的大型空氣動力裝置《射線景觀》，則摘下「實驗新秀」組優選，獲得60萬製作費，它們還可以得到臺北文創挹注免費展出場地、業師指導、及宣傳行銷等關鍵策展資源。
觀眾只要在《你做了什麼顏色的白日夢》網頁輸入夢想或願望上傳雲端，就可以啟動造型可愛的「夢怪」幫忙分析夢的顏色和輸入者的心情；而由一根根毛線和馬達滑輪組成的《射線景觀》，則利用工作材料模擬出一棵樹的型態，依靠空氣浮力持續運動的螢光毛線，看似銳利、實則柔軟，模擬出風輕拂過森林時，樹葉溫柔律動的感覺。
2023《臺北文創天空創意節》優選作品聯展即日起至11月26日，在臺北文創1樓文化廣場展出，現場展出2組優選作品和10組好點子獎創作，週末假日還安排了風格市集、藝文展演和親子活動等，內容豐富多樣，邀請大家一起走近創意作品，細細感受科技藝術的魅力。