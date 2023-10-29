遊蕩犬貓攻擊野生動物倍增！「為野生動物而走」遊行首登場

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今年，農業部動物保護司與林業及自然保育署共同推出台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫。李宗宸認為，生態熱區的處置，對於本土生態系是退無可退的選擇，若再不嚴格執行生態熱區禁止餵食及遊蕩犬貓清零，處境岌岌可危的石虎恐面臨滅絕風險；未來更應該擴大到全國更多區域，讓台灣的生態得到永續。
除了野保團體，動保團體今天也出席遊行，台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如說，動保人士贊同野生動物需要保護；野保人士也贊同，其他動物也需要被人道對待，而「街頭沒有遊蕩犬」是大家共同的終極目標。台灣犬隻的族群管理問題已經沉痾已久，有主人的、遊蕩的、在收容所的犬隻福利問題都需要政府下定決心投入解決。
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，實務面上，遊蕩犬貓在1年內歸零，不是現階段政府與社會人力、物力能在符合動物福利的情況下達成的，呼籲各方合作，從源頭到末端，制定務實且負責任的策略與系統，真正落實生物多樣性、飼主責任與動物福利價值。
「為野生動物而走」以遊行支持試辦計畫，要求試辦計畫應公開透明，應具備野生動物保育及動物福利之專業性，執行過程不斷檢討改進，作爲長期保育措施典範儘速擴大至更多野生動物受犬隻侵擾之區域；此外，全國法定生態保護區及野生動物熱區也應全面禁止餵食，才能有效避免游蕩犬貓數量繼續上升。
同時，野保團體也呼籲政府與各政黨制訂全國一致的遊蕩犬貓管理措施，落實「精進犬貓源頭管理」、「採取有效措施以減少遊蕩犬貓」、「強化民眾保育與動物福利觀念」等3項具體措施。
立委洪申翰到場接受陳情書並表示，不論是石虎、穿山甲，還是犬貓的生命安全與生活福祉，都非常重要。針對遊蕩犬與野生動物的衝突，農業部10月份剛剛核定「特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案計畫」，要在苗栗、台中、南投的石虎熱區加強管理。
洪申翰強調，未來將在立法院持續監督試辦計畫的推動及動保法執法落實，包含野生動物在內的自然資源治理都應該「回歸科學管理」，將目前已經非常成熟的科學研究成果落實到治理層面，維護野生動物與犬貓的福祉。
農業部回應，至112年9月底，已於2,835處村里執行，家訪8萬8,863戶，清查無主犬隻3萬5,734隻，完成捕捉絕育91.2%。針對野生動物受遊蕩犬侵擾問題，已依據該部生物多樣性研究所專業建議劃設特定生態熱區，推動特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案。
農業部說，試辦專案於生態熱區內，跨域與民政系統村里長合作，辦理逐戶家訪、家犬寵物登記、絕育與落實不放養；遊蕩犬隻捕捉、絕育、安置推廣認養，同步設置適當的安置場域，不會將犬隻送往私人狗場或密度已過高的現有公立動物收容處所，希望結合區域內原有餵養者協助誘捕無主犬予以安置後停止餵食，外部犬隻在沒有食源下進入區域的機率會大幅減少，達成降低區域內犬隻數量的目標，農業部會持續監測計畫執行效果滾動檢視政策措施。
農業部呼籲飼主，應為飼養的犬隻植入晶片、寵物登記及絕育，成為對犬隻負責，也對社會負責的好主人，由政府、民眾、民間組織通力合作，早日改善並建構國人與動物共好的友善環境。