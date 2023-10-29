民眾黨擬提中配入不分區　賴清德：有馬文君還多一個共產黨出身？

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賴清德說，過去何博文參選新北市議員，毫無意外得到鄉親們的支持，順利當選兩屆議員，擔任市黨部主委也非常傑出，在明年大選關鍵之際，他選擇承擔重責要選立委，也沒有競選議員連任，這種決心要給予肯定。
賴清德說，何博文不參選議員連任是要冒著多大的風險，也深知若在板橋、三重參選會影響地方資深議員，因此決定參選新北市第一選區，關鍵時刻放棄小我、成全大局，讓他非常感動。
賴清德指出，何博文並非空手來北海岸，對地方有很好的規劃，聽過他的政治藍圖，他只有「佩服」兩字，真心要來建設北海岸，政見包括芝投公路、台61線高架延伸到北海岸，此外八里也應該要有購物中心，林口規劃輕軌，另主張增建泰山匝道，誇讚何博文對於地方要求相當有研究。
賴清德也提到，台灣需要有有力的台灣隊，中國近來開始介入選舉，對台商查稅逼著要表態，此外民眾黨要提名昔共產黨員徐春鶯納入不分區，她過去曾表示台灣要接受中國的主張，台灣同時是中國的一部分，盼儘速統一台灣，而民眾黨要將這樣的人列入不分區立委名單。
賴清德強調，立委可以監督國政、審查預算，還可以接觸到外交國防最機密的文件，南投有一個馬文君已經對潛艦國造造成困難，若又多一個中國共產黨出身的立委，會對台灣造成影響。而民眾黨要做什麼決定是他們的事情，呼籲大家能做的就是團結一致，以台灣為優先、守護台灣，把優秀的人才送進國會。