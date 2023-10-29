海！遊樂中─Sea,let's play 高雄市政府海洋局舉辦水域遊憩活動
高雄市政府海洋局於28、29日兩天，在彌陀區彌陀漁港海岸光廊，舉辦海！遊樂中─Sea,let's play水域遊憩活動，讓民眾體驗SUP立式划槳及獨木舟活動，更親近海洋。
記者黃守作／高雄報導
海！遊樂中─Sea,let's play水域遊憩活動開幕式，是由高雄市政府海洋局主任秘書洪耀庭主持，有海洋委員會海洋資源處簡任技正洪國堯、彌陀區漁會理事長張和山、彌陀區長歐劍君等人與會。
高雄市政府海洋局主任秘書洪耀庭表示，該局為深化民眾海洋體驗，更親近海洋，用首次接觸也能快速上手的「SUP立式划槳」、「獨木舟」為水域運動體驗主軸，以培養民眾親海知識與水上運動能力。
參與SUP立式划槳下水體驗活動前，由教練進行自力造舟課程，不但體驗現代船舶製程原理，更能透過體驗傳統工藝的方式造舟，並下水航行，極富教育意義。
洪耀庭指出，活動現場設有60個攤位的「海風市集」，並有與魷魚博杯試吃活動，而節目壓軸為驚奇連連的水上鋼鐵人表演，隨著音樂做出酷炫的花式動作，讓現場民眾掌聲不斷，並展出「旅途之海」特展，結合在地風貌，讓每位到訪的民眾都熱烈的與其合照留念。