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G7貿易部長會議劍指中國　籲撤銷日本食品進口限制

▲日本開始將福島核電廠的「核處理水」排放入海後，中國宣布全面停止進口日本水產品，七大工業國集團（G7）今天呼籲「立即撤銷」對於日本食品的進口限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本開始將福島核電廠的「核處理水」排放入海後，中國宣布全面停止進口日本水產品，七大工業國集團（G7）今天呼籲「立即撤銷」對於日本食品的進口限制。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社東京29日綜合外電報導）日本開始將福島核電廠的「核處理水」排放入海後，中國宣布全面停止進口日本水產品，七大工業國集團（G7）今天呼籲「立即撤銷」對於日本食品的進口限制。

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路透社報導，G7各國貿易部長本週末在日本大阪召開會議，會後聲明中也譴責透過貿易的經濟脅迫行徑日增，但聲明並未點名中國。

這份10頁聲明表示：「我們譴責把經濟依賴變成武器的行為，並承諾打造自由、公平、互惠的經貿夥伴關係。」

日本2個月前開始將核處理水排入太平洋，中國隨即全面禁止進口日本水產品，日本與美國都說這類禁令不公平，俄羅斯則於本月宣布類似中國的限制進口措施。

G7由美國、日本、德國、英國、法國、義大利、加拿大組成，它們也就近期針對重要礦物的出口管制措施表達「關切」。

中國這個月宣布部份石墨產品未經許可不得出口，再一次試圖管制重要礦物的供應，以回應外界挑戰中國主導全球製造業的地位。中國是全球最大石墨出口國。

日本經濟產業大臣西村康稔在記者會上說，G7成員國部長都認為在重要資源的供應方面，有強烈必要減少依賴特定國家，「我們完全同意（為重要礦物、半導體、電池）打造有韌性且可靠的供應鏈」。

聲明指出，G7貿易部長重申他們關切「廣泛且不斷發展中的非市場政策」，其中包括「普遍、不透明、扭曲貿易的產業補貼」，以及強迫技術轉移等。

對於俄羅斯，G7部長們譴責俄國在入侵烏克蘭時摧毀對方的穀物出口基礎設施，還有俄國決定「單方面」退出允許烏克蘭小麥等產品透過黑海（Black Sea）出口的協議。

不若兩週前的G7財長會議譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）對以色列的「恐怖攻擊」，貿易部長們並未提到中東危機，只說他們「試圖讓各界更加意識到在天災和其他緊急情況期間，跨越國界運送人道物品的挑戰」。

西方國家大致上都支持以色列的自衛權，但國際上愈來愈關切以色列報復轟炸造成的傷亡，也有愈來愈多聲音要求停止轟炸，好讓援助品能送到加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦平民的手中。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1121029

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