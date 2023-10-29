章子怡離婚汪峰「導火線」曝光！葛斯齊爆：跟Angelababy那對一樣
中國女星章子怡日前與汪峰兩人雙雙宣布離婚，消息震驚整個娛樂圈，至於離婚原因，雙方均未進一步說明。對此，狗仔葛斯齊則在節目上爆料，據收到的消息指出，是因為汪峰太過好賭，才會讓章子怡主動提出離婚，與Angelababy（楊穎）那對一樣。
記者詹鎰睿／綜合報導
葛斯齊昨（28）日在資深媒體人許聖梅的網路直播節目《危機女王》中提到，雖然章子怡和汪峰結婚後，兩人各自的緋聞不斷，可是都沒有拍到實際的證據，就連章子怡近日傳出與男星周一圍假戲真做，但也都只是傳聞而已。
不過，葛斯齊表示，據他目前收到的消息是章子怡主動提出離婚的，而汪峰不願意。至於原因，葛斯齊以黃曉明、Angelababy為例子，當時傳出黃曉明熱愛投資，讓女方沒有安全感，因為財務上發生問題，必須做出切割，「這對（章子怡、汪峰）也是為了這樣！」
葛斯齊強調，其實汪峰好賭一事，外界早有傳聞，對棋牌、撲克牌非常有興趣，另外，他也從一旁的工作人員打聽到，章子怡把金錢看得很重，為人較吝嗇，認為錢不應該這樣花掉。因此，葛斯齊推測，這才是兩人離婚的真正原因，「最主要是錢的問題，別看他們有35億（人民幣）耶！」