高球／侯羽薔再見博蒂！逆轉奪職業生涯首冠　抱走996萬台幣獎金

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受邀參賽的菲律賓好手比安卡，以一桿之差的278桿（-10）居亞。第三輪領先的徐薇淩今天諸桿不順，僅打出74桿，以282桿（-6）獨居第三。姚宣榆今天69桿，總計283桿（-5）第四名，泰國好手韋查妮（Wichanee Meechai）284桿第五。單日飆出67桿的衛冕冠軍張雅淳和程思嘉同以285桿並列六。還有王莉甯（286）與李旻（288）分居第七、八名。在前十名選手中，台灣球員就佔了七位之多。
最後一輪賽事的冠軍追逐戰，由領先組的侯羽薔、比安卡與徐薇淩擔綱演出。原本手握三桿領先優勢的旅美好手徐薇淩，一開局第1洞就三推失誤，吞下柏忌；第五洞又是短推失手，再掉一桿。反觀同組的侯羽薔與比安卡兩人在第5到第7洞都連抓三鳥，領先優勢迅速消耗殆盡。在打完前九洞後，侯羽薔以負8桿躍居單獨領先，徐薇淩負7桿第二，比安卡負6桿暫居第三。
轉場後，比安卡與侯羽桑這兩位亞利桑那大學野貓隊的學姊與學妹火力絲毫未減。比安卡在第10、11與14洞都抓下博蒂，成績來到負9桿。侯羽薔則是第10與14洞抓鳥，以負10桿持續保有一桿優勢。而狀況不佳、鐵桿不夠精準的徐薇淩，遲遲無法替自己製造較佳的博蒂機會，一路打平標準桿，甚至在par 3第16洞開球下水苦吞雙柏忌之後，就此退出冠軍爭奪戰。
最後決勝關頭，成為學姊比安卡與學妹侯羽薔兩人的對決。在par 5第18洞，今年在LPGA巡迴賽開球距離排行榜高居第三的比安卡，發揮距離優勢，在開出一記又直又遠的好球後，第二桿以小雞腿強攻前方有水塘捍衛著的果嶺，小白球漂亮地落在果嶺右緣，留下絕佳的射鷹機會。侯羽薔只能穩穩三桿上果嶺，剩下約27呎的博蒂推桿。在比安卡穩穩兩推抓鳥後，戰局看似進入延長賽的可能性極大。
但侯羽薔好整以暇，按照自己的節奏做好預擊流程，將球推出。只見小白球在洞口前急速左轉，應聲進洞！在現場響起如雷掌聲的同時，她也高舉雙臂替自己喝采。
侯羽薔表示，今天是四天中最順手的一天，很高興就發生在最關鍵的這一輪。由於是和比安卡與徐薇淩同組，三個人都會聊天，心情很輕鬆，自己沒有把成績看得太重，就是一桿一桿慢慢打。侯羽薔認為第4洞救帕成功是個關鍵，那一球推進後讓自己覺得很有信心，接著第5到第7洞連抓三鳥，有很好的開局。而後九洞在比安卡持續追趕的同時，自己的幾記關鍵推桿也都有收起來，續保領先。
「今天就是有很強烈的信念，不會去想太多或猶豫，不管是攻果嶺或推桿，都是堅定去執行自己的策略與路線。決定好了，就果斷出手。」侯羽薔說。「最後一推我知道自己一定要進才能贏，避免進入延長賽。雖然我當下很緊張，但就是努力去執行。當球進洞的那一刻，我真的超開心，堅持了四天，我終於做到了！感覺就像是四天的努力，全部都凝聚在那一桿！」
這一勝對於今年大多數時間都在養傷復健的侯羽薔來說，別具意義。一直以來的努力與練習、還有今年受傷復健的辛苦過程，總算有了回報。她也預計將於明年初回到美國，繼續在愛普生巡迴賽（Epson Tour）打拼。