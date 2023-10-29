「鞦韆盪高高」神助攻促成9對佳偶配對成功

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手作過程時，陳小姐輕聲說出了一句「好想要綠色的琉璃珠喔！」，一旁的李先生聽到後，將自己手中的綠色琉璃珠穿好線遞上，這個突如其來的舉動讓主持人大力稱讚很溫暖、超加分！
一位家住美濃的張小姐表示，她第一次看到那麼多蝴蝶群飛亂舞，真的超浪漫！讓原本不愛曬太陽的她玩得很盡興；在公部門服務的陳先生也表示，主辦單位真的很用心，原民風味餐、部落婚禮儀式體驗對他而言，都是他的第一次，又有伴手禮讓大家滿載而歸，更開心的是，今天有緣結識了同校的學妹，期待可以順利告別單身啦！
這次活動的重頭戲為「原民部落婚禮儀式」體驗，在部落早期，男女間的交往相對較為保守、接觸機會有限，為延續族群的生命，魯凱族的祖先創造了「盪鞦韆遊戲」，由男生拉著繩索，讓站在鞦韆上的女生優雅地擺盪，盪得愈高象徵感情愈好，老祖宗別具用心的巧思，也讓年輕男女有更多的機會相互接觸，達到活動最高潮。
旗山戶政事務所主任李秀蓉表示，感謝旗山、美濃、甲仙地區等農會及旗山糖廠，熱情參與這次的活動，大力贊助在地農特產品，讓參加者「梅」開眼笑吃著「枝仔冰」，濃情「米」意甜在心，「蕉」個朋友體會愛情的「酸甘甜」。美濃戶政事務所主任方聰士則表示，高雄市政府民政局積極推動單身聯誼活動，不僅為輕熟齡男女提供交流平台，且讓參加者體驗了原住民文化與在地美食，不論配對成功與否，此聯誼活動讓大家刻下美好的回憶。