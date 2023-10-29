貓咪化身人類寶寶！讓阿公示範「新生兒洗澡法」 全程配合度超高
貓貓一秒化身阿公的乖孫！先前在越南就有一個家庭，即將迎接新的小生命來到，沒想到阿公竟然找了家裡的貓咪當作模特兒，向晚輩們示範「新生兒洗澡法」，而貓皇全程竟然配合度超高，也讓不少貓奴羨慕直呼：「也太乖了！」
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，過去越南一個家庭即將迎接一個嶄新的成員，而即將成為新手爸爸範先生（Vinh Quang Phạm）顯得相當慌張，因為自己不知道該怎樣照顧新生兒。即將成為範阿公的男子爸爸，便找來家中貓貓Lac Lac合作，演出正確的「新生兒洗澡法」。
範先生隨即拿出手機拍下過程，範阿公便開始示範幫嬰兒洗澡的正確過程，只見他將Lac Lac捧在手掌上，淺淺的放入幼兒用的浴盆中，開始搓洗手勢，更一邊口述「先洗她的身體和腋下，臉部需要比較小心，最後再洗」。
而身為示範模特兒的Lac Lac也相當配合，過程中沒有一絲一毫的掙扎，甚至還露出享受神情。影片曝光後也引發瘋傳，讓不少貓奴羨慕大喊：「我家的貓都沒這麼乖！」
影片爆紅後，範先生也透露，Lac Lac 原先是在附近街頭的流浪貓，Lac在越南語中為「迷失」之意思，也引此為他命名。