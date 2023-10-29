加薩平民逾8千死！聯合國：數千人闖倉庫搶麵粉 社會秩序恐崩潰
以色列軍方稱對巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的戰爭進入新階段，加薩地區衛生單位則稱戰火至今造成8千人死傷。與此同時，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）29日表示，數以千計的加薩居民闖入該機構擺放救援物資的倉庫和配送中心，搶奪基本民生用品以及麵粉等。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《路透社》、《BBC》等外媒報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天表示，位於加薩中部與南部以及位於迪爾巴拉（Deir al-Balah）倉庫與配送中心遇到搶奪狀況，UNRWA將從埃及運入加薩的物資儲放在倉庫中，但卻傳出遭到上千名當地民眾闖入取走小麥麵粉與其他民生用品的消息。
UNRWA並未提及事發時間，但提到這個現象令人擔憂，「這表示在經歷3週的戰爭以及對加薩的緊密包圍後，出現了社會秩序開始崩潰的跡象」，該單位也稱受到電話、網路等通訊中斷，民眾的恐懼、絕望感更趨嚴重。
聯合國人道主義事務負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）也說，以色列過去一週持續轟炸且砲火更加猛烈，但這幾天幾乎沒有任何援助物資能夠進入加薩。UNRWA警告，從埃及用卡車運入加薩的人道救援物資面臨迫切需求，因為市場上提供給平民的日用品就要耗盡。
加薩地區衛生單位也發出聲明表示，交戰至今當地超過8千人死亡，其中大部分是婦女和未成年的兒少，這也達到幾十年來以巴暴力事件中前所未有的傷亡人數，隨著以色列宣布發起新一波地面攻勢，傷亡人數預計將更快攀升。