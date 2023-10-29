中職季後賽／讓統一獅中滿壘計 王志煊笑說：以為自己會被換掉
中職34年季後挑戰賽G2，樂天桃猿以3：2險勝統一獅聽牌，但除了在2局下靠著林承飛、朱育賢和嚴宏鈞接連3支長打灌進3分之外，若沒有王志煊在6局上守住滿壘危機，勝負恐怕都還很難說，不過年僅22歲的王志煊在賽後透露，當下以為自己會被教練換掉。
記者路皓惟/桃園報導
統一獅在6局上由邱智呈安打帶動反攻，陳鏞基揮出三游穿越安打，幫助統一追到1分落後，此時樂天換下黃子鵬，由王志煊登板救火，先是讓潘傑楷擊出飛球出局，接著再對陳重羽飆出三振成功解圍，王志煊說：「策略就是勇敢丟好球帶，跟著捕手嚴宏鈞的引導，把最好狀態拿出來，並把傷害降地最低。」
不過，王志煊賽後卻直言，「原本以為解決潘傑楷之後會被換下，但能繼續丟就代表教練肯定，很開心自己有把那局危機守住。」事實上，總教練曾豪駒當下也沒有打算要換人。
王志煊在投手丘上展現大將之風，能夠有今天的好表現，也是從二軍到一軍一步步累積而來，「不斷從比賽中吸取經驗，慢慢調適自己，在牛棚時也會做意象訓練，預設登板會遇到哪些狀況，輪到我登板時該如何去應對。」
王志煊榮獲本場MVP殊榮，這座MVP對他來說是生涯的一大肯定，「很感謝自己的努力，同時謝謝滿場的10號隊友，更感謝我的女朋友進場幫我加油，每次她來幫我加油都投得不錯。」