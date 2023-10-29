偷變賣老公50萬公仔收藏！人妻慘挨告「竊盜詐欺」 無奈結局曝光
近年來收藏公仔逐漸成為顯學，許多民眾都有收藏精品模型的嗜好，不過這項興趣其實花費相當驚人，也時常成為夫妻之間爭執的導火線，去年甚至還發生過「哥吉拉人妻」事件。近期又有律師在節目上分享一個實際案例，有位人妻擅自變賣老公的50萬公仔收藏，結果竟慘被告「竊盜、詐欺」，無奈的結局也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
游嵥彥律師在節目《新聞挖挖哇》分享曾處理過的案件過程，一對夫妻因為同樣喜愛公仔，在相關活動聚會中相識，最後步入婚姻。而婚後男方也靠著代購、轉賣公仔，有著不錯的一筆額外收入。
沒想到後來遇到疫情，導致交易量大幅減少，收入也跟著銳減，但夫妻倆的孩子又剛出生、家庭支出大增，於是老婆則建議出售一些珍藏的公仔來貼補家用，但老公則堅持不願割愛。
最終挨不過經濟壓力，老婆便趁著丈夫沒注意時，將一個價值50萬的稀有公仔進行變賣。但紙終究包不住火，老公知情後勃然大怒，隨後找上買家強硬表示：「那公仔是太太偷我的，你買到德是未經所有人同意的贓物，不還我就提告」。
而好不容易得到心愛公仔的買家也不甘示弱反嗆：「這樣是你太太騙我，你若跟我要，我就告你老婆詐欺或是竊盜」，丈夫聽完再嗆「要告就去告」，雙方誰也不讓誰。
最終買家還真的提起訴訟，最終雙方經過調解，買家同意「退回50萬元加補償5萬元」的方案並撤告。但游嵥彥律師也感嘆表示：「（這對夫妻）後來好像是分居了」，感情已經無法回到從前。